Ocho muertes por coronavirus en España, el test para detectarlo de PharmaMar, el batacazo del Ibex por la enfermedad y más de hoy

El tema autobiográfico del rapero portorriqueño Residente es un canto desesperado de emoción pura

Si todavía hay sobre la Tierra personas que creen que el rap no puede poner los pelos de punta, si todavía existen incrédulos que a esas rimas urbanas no las consideran música, si aún hay quienes tienen prejuicios sobre los ritmos que nacen en la calle, entonces es que a estas alturas no han escuchado el último tema de Residente. Porque en cuanto lo hagan, pasarán a formar parte de los millones de seres humanos que se han desbordado en llanto con la letra de René, que es como se llama el tema que no necesita más nombre que el de su protagonista. Residente se aleja de esa imagen de fiestero y combativo que le dio la fama cuando pertenecía al grupo Calle 13 y que adoran los seguidores de su rap, para desnudarse completamente en unos versos depurados, sencillos, de extrema nostalgia que sacan al niño que vive dentro de él. Esa es la llama que sus rimas prenden en todos nosotros, con disparos que apelan al tiempo feliz que se nos ha resbalado de las manos y a las ausencias que nos torturan en soledad.

