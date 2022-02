PALACIOS

Azucena Mora (A Coruña, 1970) ha regresado este año a la lista de las científicas más influyentes de España desde su trabajo en el campus de Lugo. Experta en sanidad alimentaria, tiene un discurso pausado que adorna con un tono alegre. Pero el fondo es inquietante.

—Estará contenta con la mención en la lista de las influyentes.

—Para mí es un honor figurar entre nombres importantes que admiro desde hace mucho tiempo, aunque me da algo de pudor. Me cuesta creérmelo, pero es una satisfacción, sobre todo por cómo lo percibe la gente más cercana. Es como una pequeña satisfacción que le das a la gente que te quiere y que no entiende el tiempo que le entregas a esto.

—La verdad es que uno piensa en un veterinario y lo imagina en una granja o en una clínica.

—Yo creo que la pandemia debería haber roto esa imagen. La veterinaria tiene un ámbito de actuación amplísimo. Es la responsable de la inspección de alimentos, por ejemplo. Hay que reivindicar el papel pluridisplinar en la labor del veterinario.