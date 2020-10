As bibliotecas arrancan co mes da ciencia en galego

0

santiago / la voz 27/10/2020 14:41 h

Coa chegada de novembro, as bibliotecas públicas galegas darán comezo ao seu mes da ciencia en galego. En Santiago, as actividades vanse desenvolver tanto na Biblioteca de Galicia como na Ánxel Casal, con actos programadas desde o 7 de novembro. O acto de presentación desta iniciativa tivo lugar onte na Ánxel Casal, a onde acudiron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o de Cultura, Anxo Lorenzo, ademais do divulgador Xurxo Mariño.

Este último é o autor do manifesto que se publica ao fío desta celebración e co que se quere transmitir que a ciencia está en todas partes. Mariño quixo transmitir que «a ciencia é unha maneira de pensar» e que por iso «todos podemos facer ciencia». Neste sentido, lembrou que a súa cerna son as ideas e que por iso mesmo cómpre contar con máis libros de divulgación traducidos ao galego.

Pola súa parte, o responsable de Política Lingüística puxo en valor este tipo de iniciativas para demostrar que a ciencia non ten por que ser complicada e o de Cultura destacou que, dadas as circunstancias, difundir o coñecemento científico é máis importante que nunca.