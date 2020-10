Los Premios Prismas honran la figura de Francisco Javier Novelle, impulsor del Día da Ciencia na Rúa

0

La Voz de Galicia La Voz

A Coruña 21/10/2020 19:03 h

El jurado de la 33.ª edición de los Premios Prismas Casa das Ciencias á Divulgación decidió dejar desierto el Prisma Especial do Xurado, al no ser posible premiar a Francisco Javier Novelle Secades por haber fallecido tras la presentación de su candidatura. El jurado destacó «o seu traballo na promoción da cultura científica desde unha asociación de carácter cívico, e, en particular, a organización durante 25 anos do Día da Ciencia na Rúa». También su contribución como «valioso e pioneiro referente ao desenvolvemento das feiras científicas escolares en España».

Se concedieron Prismas de Bronce a los siguientes trabajos: nuevo medio, a Maldita ciencia; libro editado, a Ciencia sin ficción (Debate), de Jesús Méndez, Pere Estupinyá, Javier Salas, Sergio C. Fanjul y Belén Gopegui; texto inédito, a Expedición al volcán de sal, de Silbia López de Lacalle; artículo periodístico, a La vida secreta de los árboles, de Laura González de Rivera, publicado por Muy Interesante; trabajo en vídeo, a Des-extinción, de Alfonso Par, para Turkana Films; trabajo en radio, a La maravillosa química de las cosas cotidianas, de Antonio Rivera, en CV Radio; proyecto singular, a PDICiencia, de Diego Ortega Alonso y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual.