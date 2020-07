La Casa das Ciencias reabrirá su planetario al público este martes

0

A Coruña 26/07/2020 11:43 h

La Casa das Ciencias volverá a abrir sus puertas el próximo martes, 28 de julio, después de verse obligada a cerrar a causa de la crisis sanitaria del covid-19. No obstante, su regreso a la actividad no será total. Solo se permitirá acceder al planetario, por lo que la visita libre al resto de salas de exposiciones no está disponible por el momento.

Para poder asistir a una de las sesiones del planetario se requiere tener más de cuatro años de edad y realizar una reserva previa a través de su página web. La entidad señala que se puede solicitar un máximo de cuatro entradas por sesión. Los boletos se abonarán en el propio museo después de mostrar el resguardo de la reserva.

Como medidas para prevenir la propagación del virus en el recinto, se indica que las personas participantes acudan con su propia mascarilla sin válvula y no se la quiten durante toda la visita.

Programación del planetario