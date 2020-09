Juanfran: «Es importante empezar bien la liga, pero esto es una maratón, no un sprint»

0

La Voz de Galicia andré s. zapata

lugo / la voz 11/09/2020 19:18 h

El entrenador del Club Deportivo Lugo, Juanfran García, compareció esta mañana en rueda de prensa para analizar la situación del equipo de cara al debut de mañana en la Liga Smartbank 2020/2021. El Lugo viaja a Madrid para enfrentarse al Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres, a las seis y cuarto de la tarde.

En su intervención, Juanfran quiso hacer hincapié en la importancia que le da a empezar bien la temporada, pero con la prudencia necesaria: «Es importante empezar bien, claro. Buscaremos una primera vuelta buena. Eso te acerca al objetivo. Eso sí, tenemos claro que esto es una carrera de 42 kilómetros, no un sprint, así que hay que ir poco a poco y en orden».

La temporada pasada, en la que el Lugo sufrió lo indecible para mantener la categoría, el equipo no consiguió su primera victoria hasta la quinta jornada. Se da la casualidad de que fue, precisamente, contra el Fuenlabrada, su rival de mañana. Después de esa victoria por dos goles a cero, con tantos de Gerard Valentín -a quien el Lugo le sigue la pista para reincorporarle al equipo- y de Cristian Herrera, el Lugo pasó seis semanas más sin ganar. Dos victorias en los primeros once partidos. En el cómputo global de la primera vuelta, el equipo había hecho 22 puntos, fruto de cuatro victorias y diez empates, y se situaba 20º, en posiciones de descenso y empatado a puntos con el Extremadura, que marcaba la línea de la salvación. Esta temporada, Juanfran quiere evitar un inicio así.

El debut de mañana

De cara al enfrentamiento, Juanfran ha defendido que su equipo debe «ir siempre a por los tres puntos, independientemente de si el partido es en casa o fuera». Para él, el Fuenlabrada es un equipo «muy intenso, que te exige los 90 minutos en todos los sentidos», por lo que buscará alternativas en ataque para hacerles daño. «Ellos no dan por perdido nada, tienen las ideas claras. Quieren hacerse fuertes en casa desde el principio», dice.

En este sentido, la variedad de alineaciones será uno de los puntos fuertes del equipo durante la temporada, según Juanfran: «Tenemos una idea del equipo, pero hay que ver cosas. El año pasado se vio, alternan muchos futbolistas. No hay un once tipo, nos enfocamos en el mejor bloque que potencie nuestras virtudes, y que se adapte al rival».

Juanfran, que todavía dice no tener claro el once titular que sacará al campo el domingo, tiene a todos los jugadores de la plantilla disponibles para el partido salvo a Juanpe. Eso incluye a las nuevas incorporaciones, como al «Pumita» Rodríguez ,a Luis Ruiz o a Sebas Moyano. Sin embargo, el entrenador no ha querido revelar si alguno de ellos contará con minutos durante el encuentro: «Es difícil elegir la lista, dado el compromiso de todos. Tenemos a casi todos disponibles, otra cosa es el total de minutos de los que puedan disponer».

El Lugo presenta a Luis Ruiz a la espera de cerrar a un central y un centrocampista

El director deportivo del Lugo, Jorge de Cózar, presentó hoy en rueda de prensa a una de las nuevas incorporaciones del equipo en este período de fichajes. En este caso, fue el turno de Luis Ruiz, el lateral izquierdo de 28 años, procedente del Deportivo de La Coruña y con dos temporadas de pasado en el Lugo.

El onubense, que dice sentirse «contento por volver a un sitio en el que ha sido muy feliz», llega para doblar el puesto izquierdo de la defensa blanquirroja, hasta ahora solo ocupado por el asturiano Roberto Canella. Con respecto a su posible rol en el equipo, Ruiz comenta que todavía está «asimilando los conceptos que nos intenta trasladar el míster», pero que cree que puede adaptarse «a lo que le pida el equipo».

Afirma que barajó más opciones que la del Lugo para firmar esta temporada, pero la de los lucenses «fue fácil de elegir», ya que «regresar ha sido siempre mi preferencia». Recuerda su paso anterior por el equipo como una buena experiencia, del que se queda con «la familia que fuimos».

Con respecto a las operaciones que el Lugo sigue teniendo sobre la mesa de negociaciones, Juanfran afirmó que «buscamos dos medios, con perfiles complementarios». Además, definió la llegada de un central como «una necesidad». Dice no tener prisa, pero aún espera algunos fichajes que completen una plantilla todavía sin cerrar. «El mercado condiciona. Las cosas llevan su tiempo», explicó.