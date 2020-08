El Lugo se reencuentra con la victoria ante el Sporting de Gijón

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia CARLOS RODRÍGUEZ P. A.

30/08/2020 18:56 h

Segundo partido de la pretemporada lucense y primera victoria para los de Juanfran después de remontar el gol inicial del Sporting. El técnico valenciano dispuso sobre el tapete asturiano un once bastante diferente al utilizado de partida ante la Ponferradina, en el que solo cinco jugadores repitieron titularidad. En los compases iniciales del primer tiempo, el Lugo se mostraba agresivo en la presión en cuanto el Sporting pisaba su campo y, con ello, imposibilitaba que el balón pudiese llegar a sus jugadores de ataque. Esa fortaleza defensiva se vio quebrada en el minuto 20, cuando Alende cometió penalti sobre Djuka después de que este lo quebrara con un buen movimiento sin balón. La infracción se produjo en el borde del área, tan al límite que parece difícil esclarecer si el árbitro debió haber señalado la pena máxima o no, pero así lo hizo. Desde los once metros, el propio Djuka batía a Varo. El Lugo no encontraba fluidez en su juego y, a la media hora, Juanfran dio entrada a Fernando Seoane como sustituto de Manu Núñez. A partir de ahí, el juego del Lugo mejoró tímidamente, aunque el Sporting era el único que llegaba con peligro. El marcador al descanso no fue más abultado para los gijoneses gracias a una gran estirada de Julen, que también entró al cumplirse la media hora.

En el segundo tiempo, el Lugo se mostró más incisivo de cara a la portería contraria. Chiqui y Herrera, recién incorporados, pronto aumentaron la velocidad del equipo de tres cuartos de campo hacia arriba. Tras una jugada ofensiva en la que ambos fueron protagonistas, llegaría el gol del empate, obra de Iriome a la salida de un córner. El canario remataba un balón muerto después de un rechace de la zaga sportinguista para poner las tablas en el marcador. Como en cualquier partido de pretemporada, el segundo tiempo fue un carrusel de cambios en uno y otro equipo. Estas variaciones, unidas al tremendo diluvio que hubo en Gijón en el último tramo del encuentro, ralentizaron considerablemente el ritmo. Más allá de un par de buenas llegadas con peligro del Sporting que animaron la última media hora, la emoción no llegaría hasta los cinco minutos finales. En el 84, un centro del canterano Dani Vidal encontraba la mano de Argüelles. El árbitro señaló la pena máxima y Herrera no perdonó.

La remontada lucense alentó al Sporting para lograr, al menos, la igualada, y el equipo de David Gallego se volcó en ataque. Los asturianos gozaron de un par de buenas oportunidades a balón parado, pero se marcharon fuera. El Lugo se llevaba el triunfo.

SPORTING DE GIJÓN, 1: Mariño (C. Joel, min 69); Bodgan (Rosas, min 69), Babin (Borja, min 69), Pelayo (Salvador, min 69), Pablo García (Argüelles min 69); Gragera (Javi Fuego, min 69), P. Díaz (Méndez, min 59), Gaspar (Carmona, min 69), Manu García (Morilla, min 69), Aitor (Berto, min 69); Djuka (P. Pérez, min 69).

LUGO, 2: Varo (Julen, min 30) (Cantero, min 60); Iriome (Campabadal, min 56), Pedro (Quindimil, min 45), Alende, Canella (Matías, min 66); M. Núñez (Seoane, min 30), Pita, H. Rama (Herrera, min 45), Escobar (Chiqui, min 45), S. Moyano (Morais, min 45); M. Barreiro (Carrillo, min 45).

GOLES: 1-0, min 30: Djuka. 1-1, min 54: Iriome. 2-1, min 84: Cristian Herrera.

ÁRBITRO: Gao Aladro (Comité asturiano).