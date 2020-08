El Lugo se estrena con derrota

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia CARLOS RODRÍGUEZ P. A.

26/08/2020 23:05 h

Y a la octava, fue la vencida. Juanfran perdió su primer encuentro como entrenador del CD Lugo o, lo que es lo mismo, sufrió la primera derrota de su carrera en los banquillos. Aunque, afortunadamente para los intereses de club y técnico, se trató de un partido amistoso.

A las 11.30 horas echó a rodar el balón sobre el césped de O Ceao. El Lugo, con la presencia de una de sus dos caras nuevas, Diego Alende, arrancó el partido demostrando tener ganas de llevar la iniciativa. Durante la primera media hora, la posesión era rojiblanca, aunque costaba generar ocasiones de peligro. Borja Domínguez, que regresaba ayer tras varios meses en el dique seco por culpa de una lesión, orquestaba el juego del equipo. Apostó en varias ocasiones por abrir hacia las bandas, y de ahí fue precisamente de donde brotó una de las mejores jugadas en ataque. Tras una buena combinación en el centro, la pelota cayó al flanco izquierdo, donde Escobar logró esquivar la entrada de Moussa para ceder a Canella. El asturiano la puso en el corazón del área y Carrillo, tras revolverse, dejó el balón franco para el disparo de Borja Domínguez, que se marchó desviado. Esa fue la más clara para los locales en la primera media hora. Pese al dominio lucense, la Ponferradina no tenía demasiados apuros y gozaba de las ocasiones más claras, gracias al incombustible Yuri y a las incursiones de Moussa por la derecha. Sin embargo, los encargados de inaugurar el marcador serían los rojiblancos. Hugo Rama, con un lanzamiento de falta directa desde la frontal ante el que nada pudo hacer el portero berciano, estrenó la cuenta goleadora de la pretemporada. El propio Rama tuvo opción de ampliar la ventaja tras un error garrafal de Caro, pero su disparo no encontró portería y el Lugo llegó al descanso venciendo por la mínima.

Tras la reanudación, la Ponferradina saltó al campo mucho más enchufada. Juanfran dio entrada a los canteranos Alexandre, Gueitán, Marcos, Manu Núñez y Chiqui, y el equipo bajó el nivel.

En este segundo período, el Lugo tuvo muchas dificultades para sacar la pelota jugada. La Ponferradina pasó a ser la protagonista y sus atacantes, en especial Bolaños, ganaban con facilidad la espalda a la zaga rojiblanca. En el minuto 60, el delantero colombiano se zafó del marcaje de Alexandre y desde línea de fondo puso un centro que Kaxe no desaprovechó. Los blanquiazules conseguían así materializar la superioridad que llevaban demostrando a lo largo de todo el segundo tiempo.

Los locales no supieron reaccionar y vieron como Kaxe, una vez más, marcaba para los bercianos. En esta ocasión de penalti, en un lanzamiento que Cantero llegó a rozar, aunque no con la suficiente fuerza como para que no acabase en la red. Restaban segundos para que el árbitro pitase el final, por lo que los de Juanfran abandonaron O Ceao habiendo caído derrotados.

LUGO, 1: Varo (Cantero, min 45), San Emeterio, Quindimil (Alexandre, min 45), Alende (Pita, min 45), Canella (Guitián, min 45); Seoane (Núñez, min 45), Domínguez (Marcos, min 45), Hugo Rama (Herrera, min 45); Escobar (Chiqui min 45), Morais (Iriome, min 45), Carrillo (Manu Barreiro, min 45).

PONFERRADINA, 2:Manu G. (Caro, min 30); Iván (Paris Adot, min 45), Yac, Hernando, Urbina; Sielva (Óscar, min 45), Larrea, Moussa (Aziz, min 45), Bravo; Bolaños y Yuri (Kaxe, min 45).

GOLES:1-0, min 40: Hugo Rama. 1-1, min 65: Kaxe. 2-2, min 90: Kaxe.

INCIDENCIAS: Partido disputado en O Ceao a puerta cerrada.

Escobar, Alende y Domínguez, lo mejor del partido

Si hay un momento en el que el resultado de veras se acerca a ser lo de menos, ese es durante la pretemporada.El objetivo de los entrenadores en estos períodos es que el equipo gane ritmo competitivo, interiorice los automatismos requeridos para desplegar el juego que el técnico desee y, sobre todo, poder probar a los nuevos fichajes y jugadores de la cantera.

ALENDE

Gran nivel. El central compostelano debutó hoy después de solo una sesión de entrenamiento con el grupo, y no le pesó. De hecho, por sus ademanes sobre el césped, parecía todo un veterano. Se mostró contundente, expeditivo en el corte y valiente para pedir la pelota y ayudar en la construcción de la jugada. Tuvo al lado al jugador del filial Quindimil, que tampoco desentonó.

BORJA DOMÍNGUEZ

Un ansiado regreso. Borja volvió a pisar un terreno después varios meses después de caer lesionado. Aunque todavía tendrá que seguir sumando minutos para coger ritmo de competición, su visión de juego y buen criterio a la hora de ejercer de timonel del equipo sigue intacta. Si nada se tuerce, debería ser el organizador del equipo.

HUGO RAMA

El 10 está llamado a marcar la diferencia. No fue su mejor partido, ni mucho menos. De hecho, apenas pudo aportar mucho al juego ofensivo del Lugo, pero su gol de falta habla por sí solo. A día de hoy, parece el jugador con más magia de la plantilla. Además, se le vio muy agresivo en la presión, en línea con el nivel de compromiso mostrado en el tramo final de la pasada campaña

JUANPE

Habrá que esperar. El centrocampista andaluz no contó con minutos en el que podía haber sido su primer encuentro como rojiblanco. En su presentación mencionó a Seoane y Pita como ejemplos en los que fijarse para seguir creciendo en su posición, desde hoy ya sabe que Domínguez es otro buen referente del que aprender.

ESCOBAR

Peleará por un puesto. El atacante de Nigrán volvió a lucir el escudo del Lugo después de su paso exprés por el Coruxo. Tirado a la banda izquierda, formando tripleta ofensiva con Carillo y Morais, demostró que aprovechará todas las oportunidades que le dé el míster. Intenso en la presión, fue un dolor de muelas para Iván Rodríguez y Moussa durante el primer tiempo. Su rendimiento esta pretemporada, y la llegada o no de más jugadores ofensivos, marcarán sus posibilidades de hacerse un hueco en la plantilla.

CANTERO

Sigue de dulce. El meta navarro continúa en el mismo estado en el que finalizó la temporada, fantástico. Tuvo un par de intervenciones de mérito en las que salvó al equipo, y casi para el penalti lanzado por Kaxe que dio la victoria a los bercianos en el minuto 90. Será difícil encontrar un sustituto del mismo nivel si acaba haciendo las maletas.