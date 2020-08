Juanfran: «A todo el mundo le gustaría tener a un jugador como Juan Hernández»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia CARLOS RODRÍGUEZ P. A.

22/08/2020 10:56 h

Vuelve el fútbol o, al menos, esa es la intención, y con él lo hacen las comparecencias de los entrenadores. Ayer fue el turno de Juanfran García, que analizó la situación de su actual plantilla y no se escondió a la hora de hablar de alguno de los jugadores que le gustaría tener en el equipo, como el atacante celtista Juan Hernández.

Hernández y Seoane

El extremo murciano y el centrocampista madrileño son los más deseados. El entrenador valenciano no se escondió al ser cuestionado acerca de la posibilidad de contratar al jugador del RC Celta: «Son posibilidades que está manejando el club y que entran dentro de lo que buscamos. Luego se procederá, se verá si puede ser o no, pero, evidentemente, a todo el mundo le gustaría tener a un jugador como Juan Hernández»

Tampoco rehusó valorar el posible retorno de Jaime Seoane: «Nosotros queremos que Seoane vuelva. No contemplamos a Hugo Rama en la posición de 6 porque creemos que nos puede aportar más de mediapunta o de segundo punta que en esa posición. Y sí, no se descarta que venga otro mediocentro».

Más fichajes

El club se plantea la contratación de, al menos, cinco jugadores. «Estamos buscando dos centrales más, un lateral izquierdo, dos hombres de banda y, si pudiera ser, otro lateral derecho. La idea es tener a dos hombres por posición y que sea un equipo equilibrado en todas las posiciones»

En la lista de posibles zagueros, no se encuentra Josete: «A día de hoy el club está valorando otros perfiles. No es que Josete no cumpla, pero en este caso buscamos otro tipo de perfil, otras características»

Mantener el bloque

Cantero, Djaló y Herrera están en los planes. Juanfran apuesta por conservar el mayor número de jugadores que estuvieron el año pasado, pero avisa: «Yo cuento tanto con Marcelo como con Ander y Cristian. Sabemos que en los últimos días siempre hay sorpresas, pero yo espero que no sea así. Creemos que la columna está ahí, que tienen que seguir jugadores que en la temporada pasada fueron fundamentales y dominar en el sentido de que, cuando tengamos un ataque organizado ser un equipo que combine más. A grandes rasgos se verá algo similar a la temporada pasada, un equipo con un ritmo físico alto. Es muy importante que la mayoría de jugadores que están hoy con nosotros sepan los mecanismos por lo que hicimos la temporada pasada.»

Alende y Juanpe

En la búsqueda del equilibrio entre jóvenes y veteranos. El técnico se mostró satisfecho con las dos caras nuevas que ha firmado el Lugo de cara a la próxima temporada, dos hombres que encajan a la perfección en sus planes: «Diego es un jugador al que el club llevaba siguiendo en los últimos años. Es un central competitivo, fuerte y que va bien en las disputas. Cumple los requisitos de lo que buscamos, ser fuerte por dentro y muy solvente en las disputas. En cuanto a Juanpe, es un mediocentro de mucho recorrido, buen toque de balón, muy sacrificado y que, como Diego, nos va a dotar de equilibrio por dentro»

Ambas contrataciones, sumadas a la posible llegada de Juan Hernández antes del cierre del mercado y el papel importante que tendrán hombres como Hugo Rama, demuestran la apuesta por la juventud que está haciendo el club. Pese a ello, el míster subraya la necesidad de que haya un equilibrio entre jóvenes y veteranos.

Cantera

Morais, Pedro y Álex Rey también podrían tener su oportunidad. El otro día, Jorge de Cózar destacó en su comparecencia ante los medios la importancia que tendrá el filial este año. El nuevo director deportivo lucense confirmó que el delantero pontevedrés Antón Escobar formará parte de la primera plantilla, aunque seguirá contando con ficha del filial. Ayer, Juanfran puso sobre la mesa el nombre de otros canteranos que también podrían contar con protagonismo de cara a la temporada 2020/2021: «La pretemporada nos sirve para identificar los diferentes jugadores que tenemos en el filial y conocer sus aptitudes y características. Con Álex Rey, cuando se creyó oportuno la temporada pasada se le dio una serie de minutos, y con Morais, igual. Si nosotros vemos que cualquier jugador del filial está apto para la primera plantilla, va a estar aquí»

Además, el valenciano volvió a dejar claras sus intenciones con respecto a la forma de gestionar el vestuario: «Nosotros no nos casamos con nadie, ponemos al jugador que mejor esté para cada partido. La línea a seguir en ese sentido es la de la temporada pasada, cuando en seis partidos jugaron 26 jugadores. Eso demuestra que nadie tiene el puesto asegurado y que todos los futbolistas van a tener la oportunidad de jugar porque nosotros contamos con todos».

Pretemporada

El miércoles, partido ante la Ponferradina. El encuentro, primero de la pretemporada, se disputará a puerta cerrada y tendrá lugar el próximo miércoles a las 11.30 horas en el Campo de O Ceao.

Sin embargo, gracias a la rueda de prensa del valenciano pudimos saber que el primer rival de la pretemporada debía haber sido otro: «Se iba a jugar otro mañana o el domingo contra el Oviedo, pero como ha sacado dos positivos no se puede jugar».

El próximo equipo al que se enfrentarán los lucenses será el Sporting de Gijón. El partido tendrá lugar en Asturias aunque, tal y como reconoció el técnico, todavía se desconoce si el encuentro se disputará en El Molinón o en la ciudad deportiva del club gijonés. Ese será el segundo de los cuatro partidos que, tal y como reconoció Jorge de Cózar en su comparecencia, el club tenía previstos para esta pretemporada. Ante la imposibilidad de jugar con el Oviedo este fin de semana, en los próximos días se conocerán los dos compromisos restantes.