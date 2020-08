Jorge de Cózar, director deportivo del CD Lugo: «Actualmente, no tenemos ofertas por ningún jugador de la plantilla»

0

Dos meses después de su llegada, Jorge Rodríguez de Cózar (Marbella, 1980), compareció por primera vez en calidad de director deportivo del CD Lugo. Mucho han cambiado las cosas desde que, de manera silenciosa y sin anuncio oficial, llegara a orillas del Miño para perfilar la próxima temporada del club, aún sin saber si el primer equipo formaría parte o no del fútbol profesional. Ahora, el andaluz está inmerso de lleno en la confección de una plantilla de garantías que permita conseguir la salvación de una forma más desahogada.

Llegadas

El segundo fichaje se podría cerrar en las próximas horas. Un atacante de banda y un lateral izquierdo son, según Jorge de Cózar, las prioridades para reforzar la plantilla ahora mismo. Sin especificar si será para cubrir una de esas posiciones o no, el director deportivo sí que ha declarado que el segundo fichaje de la temporada podría estar cerca de llegar: «Es cierto es que puede haber alguna situación en las próximas horas que se dé por cerrada, pero todas las negociaciones están siendo muy complicadas porque por el tema económico tendremos que hilar muy fino».

Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas horas ha sido el del delantero argentino Nico Benegas: «No existe negociación. Es un jugador que conocemos bastante bien y que nos ha sido ofrecido. Hemos entablado alguna primera conversación a raíz del ofrecimiento, pero no es un jugador por el que ahora mismo estemos negociando. Ahora mismo no es una prioridad reforzar esa posición debido a que tenemos tres grandes delanteros»

Salidas

No hay ofertas por Cantero. Los rumores acerca del interés del Levante en el guardameta navarro estaban sacudiendo un mercado rojiblanco bastante tranquilo, sin embargo, el máximo responsable de la parcela deportiva se mostró ayer contundente al ser cuestionado acerca de la posibilidad de que Cantero se marche: «Hay jugadores que han sido seguidos por equipos de categoría superior, pero, actualmente, no tenemos ofertas por ningún jugador de la plantilla». Pese a lo que pueda parecer, la ausencia de ofertas no supone que el Lugo no vaya a tener que vender: «Es una de las posibilidades que el club maneja. Para poder competir en un mercado tan exigente, posiblemente necesitemos de alguna venta. Ahora mismo se está trabajando a marchas forzadas en que lleguen jugadores, y de manera paralela no se descarta que haya que vender».

Cantera

Escobar formará parte del primer equipo y Vesprini podría salir cedido. El cuarto miembro de esa delantera de la que tan bien habla Jorge de Cózar será Antón Escobar, quien «formará parte de la primera plantilla pero tendrá ficha del B».

El director deportivo fue cuestionado también acerca de la situación de Matías Vesprini, central del filial habitual en los entrenamientos del primer equipo: «Con Matías se está trabajando en distintos escenarios. Es un jugador muy valorado que tiene distintas alternativas, y en los próximos días valoraremos si se queda o sale cedido. Varios equipos de Segunda B nos han pedido su cesión».

Amistosos

El Lugo se enfrentará a la Ponferradina el día 26. Respecto a la planificación de la pretemporada, de Cózar confirmó que el Lugo se enfrentará al Sporting el día 30 de agosto y, muy probablemente, reciba a la Ponferradina cuatro días antes en O Ceao.

«La vuelta de cedidos es prácticamente imposible»

Ante lo cerrado del mercado en el que se puede mover el Lugo, conformado por jugadores de Segunda División B, agentes libres y cedidos, estos últimos cobran especial relevancia. Teniendo en cuenta el gran nivel demostrado por los jugadores que estuvieron a préstamo la última temporada, como El Hacen, Kravets o Gerard Valentín, sería vista con muy buenos ojos desde el Ángel Carro: «Los nombres lógicamente no los vamos a detallar porque es un trabajo bastante profundo y no nos gusta que se personalice. Intentamos trabajar con la máxima discreción posible porque creemos que eso nos va a ayudar a conseguir los objetivos marcados, pero si que estamos interesados en que vuelvan algunos de los jugadores que estuvieron cedidos el año pasado».

Sin embargo, al ser cuestionado acerca de cada uno de los tres jugadores citados anteriormente, el máximo responsable del área deportiva del club se muestra realista: «La vuelta de esos jugadores que estuvieron cedidos se ve como una situación muy lejana. Prácticamente imposible»

De Cózar se mostró más optimista al ser cuestionado sobre el posible regreso de Josete Malagón y Eduard Campabadal, que terminaron contrato al finalizar la temporada: «Estamos valorando la renovación de algún jugador que ya no tiene contrato y esperamos que en los próximos días haya alguna novedad. Tenemos la intención de renovar a algún jugador pero no está siendo fácil».

Respecto al perfil demandado por Juanfran de cara a reforzar el equipo, Jorge de Cózar declaró que «Hemos intentado definir un perfil de jugador con las características que mejor se correspondan con el Club DeportivoLugo. No buscamos jugadores ofensivos ni defensivos, buscamos jugadores equilibrados, que tengan la misma habilidad para poder ayudar al grupo».