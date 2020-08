El Lugo, al ritmo de mercado para preparar la próxima temporada

0

La Voz de Galicia CARLOS RODRÍGUEZ P. A.

04/08/2020 11:10 h

Después de haberse confirmado la continuidad de Juanfran García y Adrián Rubio al frente del primer equipo, el CD Lugo trabaja ahora en la planificación de la próxima campaña. El máximo responsable de esa tarea será Jorge de Cózar, el nuevo directo deportivo de la entidad lucense. Por el momento, el club todavía no ha hecho oficial ninguna incorporación, pese a que ya se conoce que son muchos los jugadores que, bien sea por finalizar su período de cesión o por no renovar sus contratos con el club, no seguirán en la disciplina rojiblanca.

La ausencia de fichajes está siendo una constante en la mayoría de clubes de Segunda División desde que terminara la campaña, una situación motivada, por la incertidumbre que ha generado la suspensión del partido entre Deportivo y Fuenlabrada. El Lugo sabe que, pase lo que pase con ese encuentro, estará en Segunda el próximo año, pero desconoce si tendrá que competir con 21 o 23 equipos, con todo lo que eso conlleva. No solo los ingresos variarían, sino que también aumentaría la competencia a la hora de intentar adquirir los servicios de los futbolistas. A todo ello, hay que sumar la ya de por si poca certeza existente a raíz de la situación sanitaria, que, entre otras cosas, impide saber cuando podrán volver a las gradas los aficionados, con las consecuencias que acarrea para la salud económica de los clubes.

Línea continuista

Pese al incierto panorama con el que habrá que vivir, por lo menos, durante los próximos meses, el Lugo se encuentra en una situación similar a la de los últimos mercados de fichajes. A las bajas confirmadas de Leuko, Campillo y Jose Carlos, podrían sumarse las de Campabadal, Carrillo y Josete, que acaban contrato, aunque los dos últimos tienen muchas opciones de continuar en el club. La lista se hace todavía más larga al añadir a los cedidos, hasta ocho jugadores que vuelven, al menos de momento, a su club de origen. Si no se produjera ninguna otra salida del equipo de aquí a que comience la próxima campaña, la plantilla rojiblanca mantendrá solo a diez jugadores, diéciséis en el mejor de los casos si los tres jugadores que finalizaban contrato acaban llegando a un acuerdo con el club, y si El Hacen, Seoane y Gerard Valentín, los cedidos con más opciones de permanecer en el club, lo hiciesen. En cualquiera de los dos escenarios, el Lugo deberá incorporar en torno a diez caras nuevas antes de que finalice el mercado. Pese a que pueda parecer un desafío acabar de orquestar una plantilla alrededor de tan pocos futbolistas, esta situación al llegar el mercado estival es una constante a orillas del Miño. Al menos así ha sido en las tres últimas campañas, cuando, los tres antecesores de Jorge Rodríguez De Cózar, Víctor Moreno, Emilio Viqueira y Manolo Mandiá, que continuará en el club como secretario técnico, realizaron once, nueve y diez fichajes respectivamente mientras el área deportiva estuvo bajo su mando.

Los tres últimos veranos

En el mercado previo al comienzo de la temporada 2017/2018, última de Moreno en Lugo, se firmaron a once jugadores: Juan Carlos, Guille Donoso, Bernardo Cruz, Josete, Luis Muñoz, Luis Ruiz, Nico Albarracín, Azeez, Cristian Herrera, Sergio Díaz y Francisco Fydriszewski, Polaco. Además, también se contrató a Francisco Rodríguez, técnico con el que el Lugo llegó a ser líder de la competición en la primera mitad de la campaña.

El verano siguiente, los exfutbolistas Emilio Viqueira y Jose Luís Deus llegaron a Lugo con la misión de mejorar el trabajo llevado a cabo por su antecesor. Pese a ser destituidos en febrero de 2019, tuvieron tiempo suficiente para llevar a cabo quince fichajes, nueve de ellos en la ventana estival. Miguel Vieira, Dongou, Juan Muñiz, Alberto Varo, Giorgi Aburjania, Jona, Jose Carlos Lazo, Borja San Emeterio y Carlos Calderón.

Tras la destitución de Viqueira y Deus, la dirección deportiva quedó desierta. El presidente, Tino Saqués, decidió entonces hacerse cargo de esas labores en colaboración con el secretario técnico del club, Manolo Mandiá. Con este nuevo organigrama, el Lugo diseñó la plantilla de la temporada 2019/2020 realizando diez incorporaciones, además de «recuperar» a Hugo Rama tras el año que estuvo cedido en el CD Mirandés. Todas las posiciones del campo se vieron reforzadas después de cerrar los fichajes de Ander Cantero, Roberto Canella, Mathieu Peybernes, Marcelo Djaló, Josete Malagón (que volvió a comprometerse con el club tras haber finalizado su contrato), Gerard Valentín (que encadenó su segunda cesión en Lugo), Borja Domínguez, Jaume Grau, Yanis Rahmani, Álex López y Carlos Castro. Con esos refuerzos, más los que llegaron en invierno, el Lugo consiguió la permanencia en la última jornada, después de ganar al CD Mirandés en el Ángel Carro.

El Lugo se enfrenta de nuevo a un mercado en el que habrá que remangarse, pero con la experiencia suficiente como para saber desenvolverse en este escenario.