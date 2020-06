El penalti al Lugo que no vio el árbitro ni el VAR

0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 28/06/2020 22:23 h

El Lugo comenzó el partido bien asentado en el campo y el minuto 10, un activo Cristian Herrera, tras superar a Javi Fuego se internaba con peligro en el área del Sporting de Gijón cuando fue derribado por el central francés Babin. El arbitro, el riojano Ocón Arráiz, no advirtió falta, y desde la sala de VAR, el colegiado Oliver de la Fuente, no apreció penalti en la entrada del francés.

El contacto del central con el delantero del Lugo es evidente, pero el problema para los lucenses es la interpretación de dónde se produce la falta, si dentro o fuera del área. El árbitro no lo fue a consultar a la pantalla, se supone que porque no apreció falta. Y el VAR no entra a juzgar la acción si el colegiado interpreta que el lance fue fuera del área.

La imagen que se puede ver en esta noticia deja claro que la acción es como mucho en la línea, lo cual significa que es dentro del área, y por lo tanto penalti. El resultado en ese momento era de 0-0.

El Lugo no tiene suerte con Ocón Arráiz, el colegiado del polémico gol en posible fuera de juego en el partido en Extremadura, y que provocó que el club lucense elevase una queja ante la Federación Española de Fútbol.

Además, está reciente otro fallo arbitral y de VAR que supuso la derrota del Lugo. En el partido contra el Zaragoza, el primer gol de los maños, que cambia el encuentro, viene precedida de una clara mano que se pudo ver en la retransmisión de televisión pero que el asis