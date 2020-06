«Soy del Sporting pero quiero que gane el Lugo»

0

lugo / la voz 26/06/2020 17:41 h

«Soy socio del Sporting, pero el Lugo tiene que salvarse y no le vale el empate, por eso no me importa que gane el domingo». Así se explicaba ayer Francisco Javier Rodríguez, Fran, un aficionado del equipo gijonés que acudió al entrenamiento del Lugo en O Ceao para ver a su amigo Roberto, entrenador de porteros del Lugo, y entregarle una mascarilla con el escudo del club rojiblanco.

«Estoy pasando unos días en Lugo, de donde es mi pareja, y pedí que me hicieran una máscara con el emblema del Lugo para dársela a mi amigo Roberto, que lo conocí cuando estuvo en Gijón y es una gran chaval», explicaba este socio del Sporting. Roberto, natural de Chantada y que puso fin a su carrera como portero en el Lugo, jugó entre el 2002 y el 2008 en el Sporting, donde dejó grandes amigos y buen sabor entre los aficionados.

Fran, natural de Avilés y que llegó a jugar en sus tiempos mozos en el Ensidesa hasta que una lesión en el tobillo lo apartó de los terrenos de juego, disfruta, a sus 61 años y como prejubilado, del fútbol. «Siempre voy al Molinón a ver a mi Sporting, pero cuando me coincide estar en Lugo no me pierdo los entrenamientos y voy al Ángel Carro».

Este aficionado gijonés considera que tras el empate del jueves del Sporting en Vallecas, su equipo tiene nulas opciones de llegar a los puestos de promoción, por ese motivo dice que no le importa que el Lugo gane el domingo.

«El Lugo tuvo mejores equipos»

Cuando se le pregunta qué le parece la trayectoria del equipo de Curro Torres y qué opciones le ve para mantener la categoría, Fran es claro: «Lo vi otros años mucho mejor que este, y no hablo solo de la época de Quique Setién». Apunta que la marcha de tres o cuatro jugadores determinantes la pasada temporada ha influido en el devenir de la actual. «No quiero decir que los que están ahora sean peores, pero cuando se te marchan tantos jugadores de calidad, es difícil mantener la categoría», reflexionaba Fran mientras esperaba a que terminase el entrenamiento para darle la mascarilla a Roberto.