Curro Torres: «Se están produciendo resultados sorprendentes»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 26/06/2020 17:09 h

Curro Torres considera que no van a ser necesarios 50 puntos para salvar este año la categoría. «Al final son estadísticas de otros años, no se sabe lo que puede pasar este, por eso en cada partido que queda es importante ganar los tres puntos, a partir de ahí, no creo que todos ganen como para tener que hacer demasiados puntos», explicó el técnico del Lugo al terminar el entrenamiento matutino de ayer.

Torres afirma que «se están produciendo resultados sorprendentes y muchos empates», por lo que a lo mejor el escenario de los 50 puntos que definió su colega del Deportivo, Fernando Vázquez, no va a ser necesario para permanecer en Segunda División. Por este motivo, Torres, a pesar de reconocer que su equipo había disputado contra el Málaga un mal partido —«todos los equipos a lo largo de la temporada tienen un encuentro en el que no se hacen bien las cosas»— puso en valor el punto alcanzado.

Si se hiciese caso a las cuentas de los 50 puntos, el Lugo necesitaría cuatro victorias en siete partidos, cuando en 35 jornadas solo ha ganado ocho encuentros. En el número de derrotas, 13, está como el rival que tiene el domingo, el Sporting, al que Torres define como un «valiente y con gente muy peligrosa arriba».

Los asturianos —que vienen de una derrota y un empate, y con posibles bajas en los laterales Unai Medina y Damián Pérez y del centrocampista Pedro Díaz— se enfrentarán a un Lugo que ha tenido más tiempo para preparar física y tácticamente el encuentro.

Torres apuntó que durante los entrenamientos de esta semana han hablado sobre la importancia de no cometer los errores del partido del Málaga. «Tenemos que mejorar en la toma de decisiones arriba, llegar con ideas más claras y aprovechar las ocasiones», reflexionó el entrenador lucense, quien además pidió a sus jugadores más unión entre líneas, aumentar la presión al contrario y ser más protagonistas con el balón en los pies. «Nadie es inmune a la necesidad que tenemos de los tres puntos, pero estamos tranquilos»

«Hemos hablado en el vestuario sobre lo que no hicimos bien contra el Málaga y espero que el equipo dé un paso adelante».

El técnico del Lugo señala que no nota a su equipo con ansiedad por conseguir la victoria: «Tenemos las ideas claras y queremos ponerlas en orden en el Molinón, que además tiene un buen césped, que es el que manda». Curro Torres, preguntado sobre si percibe que el factor visitante está siendo más favorable en el reinicio de la temporada al no haber público, considera que no es determinante: «Pasan las jornadas y cada equipo se acostumbra mejor, nosotros intentamos jugar igual fuera que en casa». Eso sí, reconoce que en el caso del Sporting su afición aprieta mucho y su ausencia se notará.

En cuanto al nivel físico, para Torres, que ha hecho varias rotaciones en su plantilla, son más decisivos factores como el del calor del pasado martes o los días que tengas de recuperación entre partidos. En este sentido, el Sporting jugó el jueves y llega al partido del domingo con dos días menos de recuperación que el Lugo.