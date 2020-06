El Lugo pone a prueba su buena racha ante un Zaragoza herido

0

lugo / la voz 15/06/2020 19:05 h

Sin casi tiempo para respirar y celebrar victorias como las del sábado en Santander, el Lugo disputa esta martes, a las 19.30 horas, la décima de las finales que le quedan hasta terminar la temporada para salvar la categoría. El rival será el segundo clasificado, el poderoso Zaragoza, que llega herido al Ángel Carro tras perder el sábado en La Romareda 1-3 contra el Alcorcón.

Los jugadores que entrena Curro Torres continúan la buena racha que dejaron tras el parón de marzo, con seis partidos sin perder (tres victorias y tres derrotas), 12 puntos de 18 que le han permitido salir de los puestos de descenso y, por lo tanto, depender de sí mismos.

Esta tarde se pondrá a prueba esa buena dinámica del club lucense ante un rival que vendrá «con algo más de necesidad», como apuntó ayer Curro Torres, quien podría introducir hoy algún cambio en el once para dar frescura al equipo después del desgaste de Santander, caso del central Mathieu Peybernes (aunque tuvo molestias el sábado), el interior Iriome González o el delantero Carrillo. Torres no desveló si jugará con Pita en el eje de la defensa de cinco o se inclinará a como salió el Lugo en El Sardinero, con defensa de cuatro: «No es tan importante el sistema como sí el modelo y la idea de juego», señaló el técnico lucense.

Será el primer partido que se juega en el Ángel Carro tras el parón liguero y lo hará sin espectadores en el estadio. Torres reconoce que la presencia de la afición ayuda al equipo rival y su ausencia puede penalizarlo, pero indicó que el mero hecho de jugar en casa, aunque sea sin aficionados, «debe de ser un plus a nuestro favor».

El Zaragoza llega con bajas

El rival del Lugo —que históricamente no ha salido bien parado de sus visitas al Ángel Carro desde el 2013, con dos derrotas, tres empates y una sola victoria— no solo no llega con el golpe moral de haber perdido en el reinicio de la temporada si no que además con la confirmación de la lesión grave de su central Alberto Guitián, a los que hay que sumar desde la pasada semana sus dos laterales derechos, Carlos Vigaray y Julián Delmás, que tampoco estarán hoy en Lugo. Esto va a obligar a Víctor Fernández, muy posiblemente, a tener que contar con el internacional juvenil Alejandro Francés para dicha posición. Otras opciones serían recolocar a los centrocampistas Alberto Zapater o Raúl Guti, si bien el primero de ellos carece de rodaje y podría ver mermadas sus opciones por ello. Tampoco estará el delantero Javi Puado, hombre importante en el esquema del equipo y que no pudo jugar frente al Alcorcón, así como el meta Cristian Álvarez, sancionado.

Ante este panorama del equipo rival, el Lugo tiene una oportunidad para poder seguir sumando hasta alcanzar los soñados 50 puntos de la salvación y esperar lo que suceda en los duelos de esta jornada entre rivales director: Tenerife-Málaga, Oviedo-Deportivo y Extremadura-Albacete, porque el futuro del Lugo pasa también por otros campos.

Alineaciones probables

Lugo: Ander Cantero; Campabadal, Josete o Peybernes, Djaló, Kravets; El Hacen, Jaume Grau, Jaime Seoane, Gerard Valentín o Iriome, Cristian Herrera y Yanis Rahmani.

Zaragoza: Ratón; Francés, Atienza, El Yamiq, Nieto; Soro, Raúl Guti, Eguaras, James; Kagawa o Burgui y Luis Suárez.

Árbitro: Areces Franco (Comité Asturiano).

Curro Torres: «No me importa quien meta los goles, el objetivo es llegar al área»

El entrenador del Lugo, Curro Torres, valoró a su rival, al que calificó como uno de los mejores de la categoría, y al que dijo que no se le puede analizar por su derrota el sábado contra el Alcorcón, «en un partido que fue raro». Por este motivo, el técnico lucense apuntó que para poder doblegar hoy a los maños «tendremos que hacer las cosas bien».

Torres puso en valor la victoria lucense del sábado ante un rival directo — y después de haber firmado una remontada a domicilio casi tres años después de la anterior— y destacó el compromiso de sus jugadores, «que físicamente estuvieron mejor de lo esperado a pesar de esta tanto tiempo parados».

Preguntado sobre qué aspectos negativos vio en el encuentro ante el Racing fue menos crítico que al final de dicho partido, y se ciñó solo a algunos errores defensivos de la primera parte. Torres sigue con su idea de seguir siendo «ambiciosos» y no renunciar a la victoria, aunque sea ante el segundo clasificado.

En los últimos encuentros, la aportación goleadora del equipo ha venido más de los centrocampistas que de los delanteros. Curro Torres señaló que a él le es igual quién meta los goles: «El objetivo es llegar al área», en referencia a que cuantas más incorporaciones haya del medio del campo más opciones de remate a gol tendrá el equipo. El Hacen ha sido decisivo con sus goles en las últimas victoria del Lugo ante el Racing, el Oviedo y el Fuenlabrada, además del gol definitivo de Pita el pasado sábado.

Pendiente del estado de Peybernes, y Leuko aún no está para poder jugar

Curro Torres señaló que unas molestias en el entrenamiento final antes del partido del Racing dejaron fuera del equipo al francés Peybernes, por lo que existe la duda de que este martes pueda estar a disposición del técnico. Torres indicó que el central del Lugo «irá poco a poco mejorando» de sus problemas físicos y confía tenerlo listo en breve. Para el entrenador es una pieza clave para apuntarla la defensa, especialmente cuando juega con cinco atrás.

El otro jugador que de momento no entra en la lista pero ya entrena con normalidad es el camerunés Leuko, que luego de su odisea para regresar de su país a España, se incorporó el pasado domingo a los entrenamientos.

«Leuko estará pronto disponible porque además es un chico que se ha cuidado bien, ha trabajado bien allí, y con prudencia irá incorporándose», explicó Curros Torres, en referencia a que no ha hecho la mini pretemporada que sí han tenido sus compañeros. Además de estos dos jugadores, en el Lugo siguen recuperándose de sus graves lesiones Campillo y Borja Domínguez, que podrían llegar para el final de la temporada.

El partido contra el Sporting será el domingo 28 a las cinco de la tarde

Ya se conocen los horarios de los partidos de las jornada 36 y el Lugo disputara su encuentro contra el Sporting de Gijón el domingo 27 a las cinco de la tarde en El Molinón. Que ambos equipos sean del norte de España es el motivo por el cual desde La Liga prefieren que jueguen más temprano que cuando los encuentros son con equipos del sur de la península para evitar las horas centrales de calor. Después del partido de hoy, el Lugo juega el sábado 20 en Las Palmas, a las 19.30 horas, y el martes 23, en el Ángel Carro, contra el Málaga a las 21.45 horas.