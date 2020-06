Carrillo, sin boda pero teñido

0

05/06/2020 18:37 h

Historias del confinamiento. Ha habido para dar y tomar también en el deporte profesional y en el Club Deportivo Lugo se han dado algunas ciertamente curiosas. Josete Malagón y Vasyl Kravets fueron padres en la capital amurallada durante el estado de alarma por la pandemia global del coronavirus, y José Ángel Carrillo acaba de desvelar la suya, menos amable pero con un final que, cuando menos, saca una sonrisa y explica el cambio de look con el que compareció en al regreso a los entrenamientos.

Carrillo pasará un año más soltero por culpa del covid-19. Tenía previsto casarse el próximo 27 de junio en el municipio murciano de Bullas, la tierra de su futura mujer, Pepa, estudiante de Farmacia, con la que mantiene una relación desde «hace unos siete años» y a la que había pedido matrimonio «el 5 de julio del 2018». El estado de alarma y las restricciones en este tipo de eventos les impulsó a aplazar la celebración hasta el 12 de junio del 2021. «Al principio no le dimos demasiada importancia, no creímos que la cosa fuera a ser tan grave. Cuando se decretó el estado de alarma estuvimos apurando los plazos y esperamos aproximadamente un mes más antes de aplazarla», cuenta el futbolista murciano, de 26 años, que, una vez pasada la pena, considera que han tomado la decisión correcta. «Nos costó asumirlo. Mi novia lo pasó bastante mal los primeros días, pero cada vez estamos más convencidos de que hicimos lo que debíamos. La cosa es seria. Y además, ese día es para disfrutar, tanto nosotros como los invitados, y con las limitaciones que iba a haber no podríamos hacerlo», explica. De las 400 personas que componían la lista de invitados no salió ni un solo reproche por la suspensión de la boda. «Lo entendieron perfectamente y quedaron invitados para el año que viene. Ojalá pueden estar todos», cuenta.

Como consuelo a la frustración por la espera para convertirse en un hombre casado, el delantero albivermello decidió abordar otra asignatura pendiente. En este caso, «desde pequeñito», y que no era otra que la de teñirse el pelo. «He tenido muchas guerrillas con mi padre por este asunto, nunca me dejó. Y en plena cuarentena, y quizás con la decepción de la boda, me decidí a hacerlo», asegura. «Me gustan los cambios radicales de look», añade Carrillo, que optó por el color blanco y se llevó una «enorme sorpresa» cuando en la vuelta a los entrenamientos vio a Hugo Rama con un modelo muy similar. «Fue una casualidad, no habíamos pactado nada, lo prometo. Pero a él también le gustan los cambios de imagen. Cristian Herrera también se lo había teñido antes», sentencia el futbolista del Club Deportivo Lugo.

«Estoy seguro de que seguiré aquí porque vamos a conseguir la permanencia»

Pepa, la futura esposa de Carrillo, está a punto de acabar el grado de Farmacia y el jugador rojiblanco dice estar «convencido» de que la próxima temporada se instalará en la capital lucense para cumplir con las prácticas.

—¿Eso quiere decir que seguirá en el Lugo?

—Hay una cláusula en mi contrato por la cual se renueva mi compromiso aquí si seguimos en Segunda División. Y estoy seguro de que seguiré porque vamos a conseguir la permanencia.

El delantero murciano fue el que compareció para los medios de comunicación al término de la sesión de entrenamiento de este vierns en el campo de O Ceao. Se congratuló por el regreso de la competición y el desarrollo de una puesta a punto que continuará mañana en el Ángel Carro. «Después de todas las especulaciones que ha habido, la Liga ya está ahí, a la vuelta de la esquina... La pretemporada se ha hecho muy llevadera, los técnicos han controlado muy bien la carga de trabajo y ojalá podamos seguir así, sin lesionados ni tocados», dijo. Y añadió: «Veo al equipo muy ilusionado, con muchas ganas, y deseando volver a competir para ir todos a una y dejar al Lugo donde se merece».

Como había hecho Curro Torres el día anterior, José Ángel Carrillo insistió en el buen tono físico de la plantilla y avisó de la dificultad que encierra sacar los tres puntos del campo del Racing en la vuelta de la Liga. «Hemos tenido tiempo de analizar a todos los rivales que nos quedan y el del Racing quizá sea uno de los partidos más difíciles que nos quedan», advirtió.