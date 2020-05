El duro peaje que tendrán que pagar Dépor y Lugo en una Liga al esprint

0

La Voz de Galicia IVÁN ANTELO

redacción / La Voz 01/05/2020 09:42 h

El esfuerzo de jugar las últimas once jornadas de Liga en un mes, que es la intención que baraja ahora mismo la patronal de clubes, no requerirá del mismo esfuerzo para todos los equipos de Segunda División. Los viajes serán más complicados para unos que para otros. Y en ese sentido, los dos equipos gallegos, el Deportivo y el Lugo, serán de los más perjudicados, ya que son de dos de los cuatro de la categoría de plata que superan los diez mil kilómetros pendientes de recorrer. Algo que sin duda puede tener una gran incidencia, si se cumple el plan de jugar partidos cada 72 horas. Rivales directos como el Numancia, el Fuenlabrada, el Racing, el Albacete o el Oviedo no tendrán que hacer ni la mitad.

DEPORTIVO

Tres de los cinco viajes son a más de mil kilómetros. Solo el Girona está en su situación

Al Deportivo le quedan por delante cinco encuentros como visitante. El primero, el más cómodo, a Oviedo (unas dos horas y media en bus). El siguiente viaje, en cuanto a cercanía, ya sería Miranda de Ebro, que requiere de unas seis horas de autocar o de un vuelo a Bilbao y luego una hora de bus hasta la localidad burgalesa. Pero, a partir de ahí, todo serán desplazamientos a más de mil kilómetros. Para jugar contra el Elche, por ejemplo, la pasada temporada lo que hizo el club blanquiazul fue tomar un vuelo hasta Madrid y luego coger el AVE a Alicante. Fueron diez horas de desplazamiento. La otra opción sería viajar en avión a Valencia y luego ir en bus (2 horas) hasta Elche. Málaga y Tenerife, los otros dos compromisos a domicilio, obligarán a hacer vuelos directos. Solo otro equipo de la Liga, el Girona, tendrá que lidiar con 3 viajes a más de mil kilómetros de distancia.

Una paliza para los de Fernando Vázquez, teniendo en cuenta que estos viajes de ida o de vuelta tendrán que intercalarlos en el lapso de partidos cada tres días.

LUGO

Los dos viajes a Canarias pendientes de hacer

El calendario también fue caprichoso para el Lugo, ya que le dejó los dos desplazamientos a las islas para el final del campeonato. Tan solo al Mirandés le ocurre lo mismo. Los otros cuatro desplazamientos, afortunadamente para los rojiblancos, serán de los más cercanos de la temporada: Ponferrada (una hora en bus), Gijón (dos horas), Santander (tres horas y media) y Alcorcón (cerca de cinco horas). Seis desplazamientos que prácticamente impedirán a los de Curro Torres poder entrenar.

LOS RIVALES DIRECTOS

Numancia, Fuenlabrada, Racing, Albacete y Oviedo, los más favorecidos

El Lugo (11.500 kilómetros a recorrer en el tramo final de campeonato) y el Deportivo (10.424) son dos de los cuatro equipos que superan los diez mil, descontando claro está a los dos equipos canarios. Los otros dos son conjuntos de la zona alta de la tabla: el Girona (13.670) y el Mirandés (11.505). Así que los dos conjuntos gallegos pelearán en desigualdad de esfuerzos con sus principales rivales directos. El Numancia, por ejemplo, no llega ni a los cuatro mil. Su viaje más largo es a Gerona (a algo más de cuatro horas en bus), pero luego tiene que jugar en Miranda de Ebro, Huesca o dos veces en Madrid. El Racing, por su parte, tiene que ir a Ponferrada y Oviedo; el Albacete a Elche y Vallecas; y el Oviedo a Gijón o Soria. De los de abajo, tan solo el Málaga (8.902 kilómetros por recorrer) se acerca un poco a los números de los equipos gallegos, ya que tiene pendiente de visitar al Tenerife, Sporting, Rayo, Almería y al propio Lugo. Así que todos dispondrán de más descanso entre partido y partido.

VIAJES MUY DIFERENTES

La idea es aislar a las expediciones de la civilización

Aunque por el momento no hay nada decidido sobre cómo serán los desplazamientos en la reanudación de la competición, todo apunta a que los viajes serán lo más directos posibles, para evitar que los jugadores sufran cualquier mínimo riesgo de contagia de covid-19. Vuelos privados y en el día, si es posible, y alojamientos aislados y en exclusiva para el equipo son algunas de las ideas que hay sobre la mesa.

EL CALENDARIO

¿Podría reajustarse para facilitar los viajes?

Hace unas semanas, el presidente del Deportivo Fernando Vidal lanzó al aire la opción de «reajustar el calendario» para «favorecer» los desplazamientos de los equipos. Reconoció que no era algo sobre lo que se estuviera trabajando ya, pero que lo veía cómo una opción para favorecer el final de la Liga.

Esto ayudaría, por ejemplo, a que el Lugo solo tuviera que viajar una vez a las Islas Canarias. Viajaría a jugar contra el Las Palmas o el Tenerife y a los tres días repetiría contra el otro equipo. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el Girona y el Málaga en sus desplazamientos a Gijón y Lugo.

Una propuesta que descuadraría por completo el sistema de jornadas que tiene el fútbol español desde el principio de sus días. Se asemejaría al que se usa en la NBA, en donde los equipos realizan giras encadenando encuentros a domicilio para minimizar el impacto de los desplazamientos. Sería una opción que sin duda podría ayudar a que Deportivo y Lugo no salieran tan perjudicados en la vuelta de la competición.