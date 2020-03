Peybernes: «Tenemos que hacer muy bien el trabajo que nos mandan»

0

La Voz de Galicia LA VOZ

lugo / la voz 31/03/2020 22:14 h

Quizás para alguien como Mathieu Peybernes, acostumbrado a tomarse los entrenamientos y la competición como algo muy serio, el confinamiento y los entrenamientos caseros le resultan muy duros. «La primera semana lo llevé muy mal», confiesa el futbolista del Lugo. Sin embargo, ya lo ha tomado como rutina y se entrega en cada sesión porque «no hay excusas y tenemos que hacer muy bien el trabajo que nos mandan».

Formado en una de las «mejores canteras de Europa», la del Sochaux-Montbeliard, a más de mil kilómetros de su Toulouse natal, y después de acumular un sinfín de vivencias en las ligas francesa, turca y belga, el central del Club Deportivo Lugo llegó a fútbol español en el verano del 2018 para jugar como cedido en el Sporting, «un histórico para el que solo tengo buenas palabras», destaca. De El Molinón puso rumbo al Almería, donde se vio envuelto en una rocambolesca situación. «A la semana de firmar allí se fueron todos por la venta del club y los nuevos dueños no nos querían a ninguno de los fichajes», cuenta. Fue entonces cuando el equipo lucense tocó a su puerta. «Me llamaron muchos clubes esos días porque conocían nuestra situación, pero si finalmente me decanté por el Club Deportivo Lugo es porque Manolo Mandiá fue el primero en hablar conmigo y el presidente mostró mucho interés», cuenta. Y añade: «Tino [Saqués] me llamaba mucho para hablarme maravillas de Lugo como ciudad, del club y de los compañeros, y no pude decir que no. Además, venía con Yanis y eso me animó mucho. Después comprobé que tenía razón porque estamos muy bien aquí mi familia y yo», explica el central francés, a quien el paso de los años le ha enseñado que «la clave del fútbol es entrenar como si compitieras».