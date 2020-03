«En el Lugo he aprendido mucho en lo personal y en lo deportivo», dice Álex López

0

30/03/2020

A pesar de que en algunos momentos de la temporada no ha tenido el peso en el equipo que imaginaba cuando salió del Espanyol con rumbo al Ángel Carro, el centrocampista Álex López hace un balance positivo de su estancia en el Club Deportivo Lugo. «Aquí he aprendido mucho tanto en lo personal como en lo deportivo. Profesionalmente he podido conocer una categoría que no conocía, y en lo personal me ha ayudado mucho a madurar porque era la primera vez que salía de casa», destacó el jugador rojiblanco.

En un vídeo difundido por el club en el que el futbolista responde a las preguntas de los aficionados, Álex López asegura estar muy a gusto en el equipo porque es como «una gran familia», si bien confiesa que Borja Domínguez, Carlos Castro, Leuko y Carrillo son los compañeros con los que mejor ha congeniado. También habló sobre sus preferencias en el terreno de juego. «La posición que más me gusta es la de mediocentro, ya que es donde siempre he jugado, aunque me puedo adaptar a cualquier puesto del mediocampo y jugaré donde el míster me necesite», indicó el futbolista de Terrasa, que también calificó la ciudad amurallada como un sitio «tranquilo» para trabajar y tuvo palabras para la afición. «No llena el Ángel Carro, pero nos anima y nos sentimos bien acogidos cuando jugamos en casa», afirmó antes de mandar ánimos a todos los hinchas para superar estos momentos de crisis. «Seguro que en poco tiempo nos volvemos a ver en el Ángel Carro para disfrutar de muchas victorias del Lugo», sentenció.

Esta semana los seguidores albivermellos podrán disfrutar, sin moverse de su sillón, de una selección de partidazos. Desde el CD Lugo ? Bilbao Athletic de la temporada 2015-16, hasta un Lugo-Almería de la pasada campaña, pasando por enfrentamientos ante equipos históricos de Primera como el Zaragoza o el Numancia en el Ángel Carro de la temporada 2016-17, así como la emocionante visita del Osasuna de hace un par de campañas. Todo a través del canal de YouTube del club.