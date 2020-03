Borja Domínguez asegura que «lo que pase ahora con el fútbol es lo de menos»

0

La Voz de Galicia I.M.B

lugo / la voz 22/03/2020 21:34 h

El jugador del Club Deportivo Lugo Borja Domínguez avanza en la recuperación de su lesión confinado junto a su familia. «Para poderlo llevar a cabo necesito la ayuda de los míos porque solo no puedo hacer según qué cosas. Intento que esto me afecte lo menos posible y no perder el tiempo y seguir con mi recuperación dentro de las limitaciones de esta situación excepcional», explica el futbolista vigués, que resultó lesionado de gravedad en el primer entrenamiento con Curro Torres.

Sobre el futuro de la competición declaró: «Sinceramente, creo que lo que pase con el fútbol es lo de menos. No es algo importante en una situación tan atípica y complicada. Lo que tenemos que hacer es intentar salir de esto todos juntos».