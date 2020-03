Jugar al fútbol sin público es como bailar sin música de fondo

0

La Voz de Galicia Miguel Ángel Tena

10/03/2020 21:05 h

El fútbol es un deporte altamente competitivo, pero a la vez transmite muchos valores importantes para afrontar mejor la vida, como se ha demostrado en muchas ocasiones siendo solidario con desgracias que pasan alrededor del mundo. En mi opinión, creo que la medida adoptada por la Liga después de conocer la medida del Gobierno es buena, aunque pienso que para ser excelente debería suspenderse la actividad deportiva al completo. Los motivos que me llevan a pensar así son, por un lado, que no entiendo el fútbol sin sus aficionados, y por otro, que no comparto que se tome una medida de salud para evitar el contagio de un virus sin tener en cuenta las personas profesionales (futbolistas, árbitros, personal... etc.) que si van a tener que estar presentes en el partido. Pienso que nunca se puede anteponer el tema económico (televisiones, liga...etc.) cuando estamos hablando de algo tan serio que puede afectar a la salud de las personas.

Si nos centramos en el tema deportivo, tengo que decir que posiblemente estos 15 días de fútbol sin aficionados serán recordados por los profesionales que dedican gran parte de su vida a disfrutar de esta bonita profesión como los peores de su carrera deportiva. Jugar al fútbol sin aficionados es como ponerse a bailar sin música de fondo. Los hinchas son la parte más importante del fútbol, sin ellos se pierde toda la esencia de este apasionante deporte. Salir al campo y no escuchar a nadie, marcar un gol y solo oír tu voz y la de algunos compañeros, son algunos ejemplos de que más que un partido profesional puede llegar a parecerse a un partido amistoso o de entrenamiento semanal. Con esta medida da igual ser local o visitante, ya que entiendo que los dos equipos salen perjudicados por la sensación de soledad que van a tener en el transcurso del partido. Pienso que los entrenadores van a ser muy importantes en estas dos semanas en las que se va a jugar a puerta cerrada. El futbolista, cuando compite, se motiva muchas veces por el ambiente que se genera alrededor de un partido. El aspecto psicológico y motivacional que elija cada entrenador para preparar y mentalizar a sus jugadores de lo que se van a encontrar es un paso muy importante para conseguir llegar a la victoria.