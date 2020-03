«Lamento profundamente la lesión de Gerard», asegura el meta del Cádiz

0

La Voz de Galicia I. MEITÍN BUJÁN

07/03/2020 14:46 h

Gerard Valentín será intervenido este martes en el Hospital Quirónsalud de A Coruña de la fractura en el pómulo que sufrió en el partido ante el Cádiz. El futbolista rojiblanco fue derivado al centro herculino este sábado por la mañana tras pasar la noche ingresado en el Hospital Polusa, de Lugo, a donde fue trasladado nada más producirse su lesión y donde los servicios médicos le diagnosticaron una fractura del seno maxilar derecho y de la órbita. La gravedad de la lesión no ha robado ni un ápice del sentido del humor al jugador catalán, que agradeció los mensajes de ánimo que le llegaron a través de las redes sociales y bromeó sobre la operación. «Primero de todo, muchas gracias por la cantidad de mensajes que he recibido, sois enormes. Dentro de lo que cabe, estoy bien y esperando a ser operado. Quizá aprovecho para hacerme algún retoque y salir más guapo», publicó.

Las redes sociales también fueron el altavoz del portero del Cádiz, Alberto Cifuentes, el otro protagonista de la acción. «Me gustaría que nadie dude de mi nula intención de hacer daño a Gerard. He intentado quitarme para que el golpe no se produjera. Lamento profundamente la lesión de un compañero y ya le he pedido disculpas personalmente. Le deseo una pronta recuperación», escribió.