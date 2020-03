Un partido especial para el delantero José Ángel Carrillo

0

La Voz de Galicia Luis Conde

Lugo 05/03/2020 21:14 h

Si para algún futbolista el partido de esta noche es especial, ese es el jugador del CD Lugo, José Ángel Carrillo, conjunto en el que estuvo. El delantero alaba la forma de jugar de su antiguo equipo, destacando sobre todo la eficacia de los gaditanos, algo que tendrán muy presentes los discípulos de Curro Torres.

Carrillo reconoce que pasó buenos momentos en la escuadra gaditana, pero tiene claro que hoy luchará por la victoria si su entrenador le da la oportunidad de jugar. «Ahora estoy en Lugo, quiero ganar con mi equipo y seguir la buena dinámica que llevamos. Es un partido que tenemos que afrontar con toda la seriedad del mundo. Viene el líder, con toda la dificultad que conlleva, somos conscientes de eso y tenemos que dejarlo todo en casa», afirma el delantero.

Este partido podría considerarse como uno de los encuentros de la temporada en la que un conjunto como el Lugo tiene más que ganar que perder, pero a tenor de las palabras de José Ángel Carrillo, no es así. «El Lugo no va a regalar ni siquiera un punto. Durante la semana hemos trabajado muy bien, con una intensidad muy buena, trabajando para contrarrestar su potencial, y el equipo se encuentra en un estado muy bueno, con muchas ganas de afrontar este partido. La gente va a estar con nosotros y no queremos fallarle», añade Carrillo.

Los futbolistas esperan una masiva afluencia de aficionados a las gradas del Ángel Carro. Son conscientes de la importancia que tiene el respaldo del público, que es clave en la buena dinámica del equipo en su feudo. La presencia del líder es un plus extra.

Partido de Riazor

Por último, el delantero también hizo referencia al partido que disputaron el pasado domingo en Riazor, en el que tuvieron sus opciones de llevarse los tres puntos. «A lo mejor podíamos habernos llevado el partido, pero también es importante sumar en un campo así y el punto es de valorar porque el esfuerzo fue brutal», concluye.