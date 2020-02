«Que me expliquen la razón por la que anularon el segundo gol»

0

23/02/2020 21:13 h

El entrenador del CD Lugo, Curro Torres, mostró su satisfacción por la victoria de los suyos y criticó la decisión de anular el segundo gol que marcó Manu Barreiro. «Que me expliquen exactamente la decisión. Hay gente que ve la jugada tranquilamente y yo sigo sin ver dónde está el problema para anular el gol. No es quejarme, es que no lo logro entender. Es un sufrimiento más», indicó Torres, que no obstante se mostró partidario del VAR.

Sobre el triunfo de los suyos, el técnico dijo: «Por fortuna hemos ganado. Como todos, son tres puntos importantes, pero en este partido se juntaba un poquito más, porque es un rival que está con nosotros y ahora tenemos el golaveraje a favor».

Por su parte, el preparador del Real Oviedo, Ziganda, lamentó que sus futbolistas no estuvieran acertados de cara al gol. «Hemos tenido opciones de sobra. En el segundo tiempo el equipo ha ido a por todo y me voy a quedar con eso, con que el equipo quiere», afirmó.

Ziganda lamentó la facilidad con la que el jugador del CD Lugo, El Hacen, marcó el 1-0 que dio el triunfo al equipo de Curro Torres. Apeló a demostrar la fortaleza física para evitar este tipo de jugadas.

Después de esta victoria, el CD Lugo ya piensa en el derbi gallego del próximo fin de semana en el campo municipal de Riazor ante el Deportivo.