Obras de arte fuera de lugar

La pieza fue descubierta por un pescador estradense, que se lo comunicó a la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego

«Ía pescando cando tropecei cunha pedra e medio me subín a ela para lanzar a cucharilla». Era el viernes 5 de junio cuando el estradense Fernando Brey, que practica pesca sin muerte, decidió ir al río Sar, a su paso por Conxo (Santiago). Pero de inmediato se dio cuenta de que no se trataba de una roca más, pese a que estaba cubierta, como el resto, de musgo. «Chamoume a atención que houbera unha pedra cadrada, que no río e bastante raro, e despois xa me fixei nas ondulacións que tiña, no manto e xa lle vin a forma da cabeza e dixen: “Aquí hai algo”», relata. Y así era: se trata de una talla de una Virgen sedente con ángeles, posiblemente del siglo XIV, según las primeras estimaciones, que ayer fue retirada del lugar por técnicos bajo la supervisión de la Xunta para su posterior estudio y exposición en el Museo das Peregrinacións de Santiago.

