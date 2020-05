Cancelada a Carballeira de Zas deste 2020 a causa do covid-19

0

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 15/05/2020 15:38 h

A organización da Carballeira de Zas, festival folk de referencia dentro e fóra de Galicia, vén de facer pública a cancelación do encontro para este 2020. Así reza o comunicado emitido: "Dende a organización da Festa da Carballeira de Zas sentimos comunicar a CANCELACIÓN da 37 edición do festival que se iba celebrar o 31 de xullo e o 1 de agosto de 2020. A situación actual non nos permite garantir a seguridade de todas as persoas participantes no festival (voluntarios, artistas, técnicos, provedores e público). É unha decisión tomada dende a responsabilidade, con todos os participantes, pero sobre todo, responsabilidade cos nosos veciños e os nosos maiores aos que queremos seguir vendo en futuras Carballeiras. Queremos expresar o noso agradecemento a patrocinadores, provedores e artistas cos que xa tiñamos contactado para participar na presente edición, e o agradecemento a todo o mundo que nos apoiou nestes 36 anos, nos que, pese a momentos moi difíciles, nunca se tivo que suspender ningunha edición. Para toda a xente que estamos detrás deste evento foi unha decisión moi dolorosa e moi difícil, pero voltaremos! e haberá máis Carballeiras. A nosa intención é que a de 2021 sexa unha edición especial, máis plural, máis galega ca nunca, e sobre todo libre de virus. Moitas gracias a todos e agardámosvos o próximo ano, en Zas, como os 36 anteriores!".

A cancelación da Carballeira vén a sumarse á doutros grandes encontros deste verán na Costa da Morte, como o Asalto ao Castelo de Vimianzo, o San Xoán de Carballo, a Festa do Percebe de Corme, a Festa do Cochiño de Cerceda ou a Feira das Cereixas de Paiosaco.