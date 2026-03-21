Tres menores resultaron heridos, uno de ellos grave, en Vimianzo al caer desde cuatro metros de altura al romper la barandilla de un balcón

Imagen del primer piso de la rúa Álvaro Cunqueiro de Vimianzo, en el que se produjo el percance con tres menores implicados. .

Tres jóvenes, con edades comprendidas entre los 12 y 14 años de edad, resultaron heridos al precipitarse desde un primer piso al ceder la balaustrada. La alerta se activó en torno a las seis y cuarto de la tarde de este sábado en la rúa Álvaro Cunqueiro de Vimianzo. Desde Emerxencias informaron sobre la caída de los tres jóvenes desde unos cuatro metros de altura, al ceder la barandilla del balcón en el que se encontraban.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local de Vimianzo, Protección Civil, Urxencias Sanitarias-061 y bomberos del parque comarcal de Cee. Fueron tres los jóvenes implicados en este percance.

Entre los equipos de emergencias había preocupación por el estado de salud de uno de ellos. Estaba consciente, pero sus heridas revestían gravedad, por lo que se optó por trasladar aviso al helicóptero medicalizado con base en Santiago. La aeronave lo llevó hasta un centro hospitalario. Un segundo menor fue evacuado en ambulancia al hospital Virxe da Xunqueira de Cee y el tercer menor fue derivado directamente al centro médico de Vimianzo.