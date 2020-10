El dueño del café bar Regueiro de Vimianzo dio negativo en la prueba PCR

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia C. D

Carballo / La Voz 26/10/2020 20:07 h

El dueño del café-bar Regueiro de Vimianzo, José Lavandeira Touriñán, dio negativo en la prueba del covid-19. Así lo confirmó en la tarde de este lunes su esposa, Martina Rodríguez Raíño, quien sí dio positivo en la prueba a la que fue sometida: «Fun eu, e non o meu home, quen deu positivo. O resultado obtíveno o día 20 e o primeiro que se decidiu, por precaución, sobre todo porque moitos dos clientes son xente maior, foi pechar o bar. Dende que din positivo eu estou illada da miña familia e cumprindo a corentena». Martina Rodríguez negó pertenecer a la gerencia del establecimiento, negocio ubicado justo enfrente del centro de salud vimiancés, que desde principios de la pasada semana se encuentra cerrado por prevención hasta nuevo aviso, tal y como refleja un cartel en la puerta de acceso principal. A este respeto, Martina Rodríguez señaló que no sabe cuando José Lavandeira tiene decidido reabrir el local: «Cando sexa farase con todas as garantías sanitarias e con todos os protocolos».