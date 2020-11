«A madeira non só significa industria, senón que tamén son sensacións»

0

Un ano máis, La Voz e a Fundación Pondal aliáronse para facer do Couto un espazo de debate en torno á madeira. Esta aldea pontecesá acolleu onte un novo Foro Voz, mais, se tradicionalmente se enfocaron as conversas en torno á industria forestal, neste caso abordouse este sector dende a perspectiva cultural. As testemuñas de Patricia González (proxecto Lupo), do artesán Fabián Lage, do profesor e investigador Juan Félix Neira, da escritora María Canosa (que, ademais, presentou o acto) e do enxeñeiro David Allo foron claves para ilustrar a presenza da madeira en ámbitos como o artístico, o lúdico, o histórico ou o literario.

A actividade non tería sido posible sen a colaboración da Axencia Galega da Industria Forestal, cuxo director, Ignacio Lema, compartiu en Radio Voz Bergantiños as súas impresións sobre un sector «estratéxico» -dixo- para a economía circular e a consecución dos obxectivos marcados pola Unión Europea neste sentido. «A madeira non só é industria, senón que tamén é sensacións», argumentou Lema, ao tempo que debullou a presenza do monte no imaxinario popular, na literatura e ata no propio himno: «É un elemento que forma parte da nosa identidade, como nación e como pobo», asegurou.

Cambio no discurso

Máis de 2.200 millóns de euros move o sector forestal, que ten asociados 20.500 empregos directos e que estrutura, a través do tecido empresarial e laboral, o entorno rural no que se sitúa. Os lumes e o abandono dos montes teñen centrado as conversas nos últimos anos, mais Ignacio Lema estima que é hora de mudar a orientación do debate e «trasladalo ao futuro», asevera. «A Unión Europea está impulsando a economía circular e o forestal é sen dúbida un piar estratéxico neste sentido. Da madeira aprovéitase absolutamente todo, é reciclable, e isto convértea nun elemento clave para o desenvolvemento da bioeconomía», explicou o director de Xera. Ademais, os procesos de certificación permiten garantir unha xestión sostible en orixe para os produtos. «É, sen dúbida, unha actividade que beneficia ao medio ambiente», aseverou Lema en Radio Voz.

A madeira está incrustada na xenética dos galegos, é clave para unha economía sustentable e vertebra o territorio rural, mais a estas bondades hai que sumarlle unha máis: o seu valor en alza nos mercados. A tendencia predominante na actualidade baséase na volta ás orixes, «ao hábitat natural», e iso estase a conseguir empregando a madeira como elemento construtivo e decorativo. A Axencia Galega da Industria Forestal recibiu 350 solicitudes na súa liña de axudas para promover o uso da madeira en vivendas, naves e diferentes tipos de obra. Aprobaron 175, superándose «todas as expectativas».

E todo iso, malia ó lóxico efecto negativo do covid. Dende a Axencia elaboraron en maio unha enquisa para coñecer o impacto real da pandemia e, aínda que a paralización dos mercados internacionais tivo un efecto negativo, o certo é que o forestal non se viu tan salpicado pola crise como outros ámbitos. Esta circunstancia, indicou Lema, débese a dous factores: que se trata dun sector moi resiliente e que foi estratéxico para garantir os suministros alimentarios e sanitarios, a través da produción de embalaxes e de celulosa usada para o papel ou para produtos hixiénicos.

Varias voces. Nun foro que pouco ou nada tivo que ver co celebrado en anos anteriores, como ben apuntou Ignacio Lema durante a presentación, diferentes voces debullaron a presenza da madeira fóra do ámbito industrial. Comezou a ceense María Canosa, analizando a pegada da madeira na literatura; seguiu Patricia González falando de Lupo, un interesante proxecto lúdico-educativo; tamén interviñeron o docente e investigador Juan Félix Neira, o artesán Fabián Lage e o enxeñeiro David Allo. Cada quen aportou o seu gran de area nesta xornada, promovida por La Voz e a Fundación Eduardo Pondal.