Los tres concejales de Ponteceso niegan el chantaje y hablan de dinero comprometido por el alcalde a comienzos de mandato

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 31/10/2020 05:00 h

Tres concejales del PSOE de Ponteceso contrarios a la gestión del alcalde, Faustino Santiago Lema, Ana Pérez Imia y Salvador Eiroa Ameijenda, aseguran que en unos vídeos divulgados días atrás no chantajeaban al regidor. Y con respecto a las cantidades solicitadas, entre 350 y 600 euros, afirman que se trata de contraprestaciones que el mandatario les había garantizado hace más de un año.

Los tres integrantes de la mayoría gobernante en Ponteceso han dejado claro que las imágenes «difunden parte de una conversación privada que tiene lugar con ocasión de una reunión celebrada el 24 de mayo del 2020 en el despacho de la alcaldía», es decir, «hace más de cinco meses» y con anterioridad «a la ruptura definitiva de la confianza de la mayoría del grupo de gobierno en la figura del alcalde». Según los tres ediles, que han emprendido acciones judiciales por estos hechos, en ningún momento se trató de unas contraprestaciones para garantizar la estabilidad del grupo de gobierno: «Ni los tres concejales condicionaban la continuidad del alcalde a ninguna circunstancia, ni mucho menos planteaban la presentación de una moción de censura».

Candidatura socialista

En relación a una frase que figura en uno de los vídeos, y en el que Faustino Santiago Lema le dice al regidor: «Se non me pos, ti non es alcalde hoxe», aseguran que no es una referencia a un chantaje, sino a la «propia importancia» del concejal, como persona y como vecino de Ponteceso «en la candidatura socialista para las elecciones municipales del 2019».

Y con respecto al encuentro celebrado, según ellos, el 24 de mayo de este año, Faustino Santiago Lema, Salvador Eiroa Ameijenda y Ana Pérez Imia argumentan que el motivo de aquella reunión en el despacho del mandatario obedeció a la «negativa manifestada por los concejales del grupo de gobierno a la aprobación en pleno de una serie de productividades a favor de algunos de los empleados del Concello, por considerarlas manifiestamente desiguales, desproporcionadas y arbitrarias». Y añadieron: «Tanto es así que la propuesta fue retirada por el alcalde en la sesión plenaria celebrada días después», negando así que detrás de esta maniobra política estuviera poner en entredicho la continuidad del regidor al frente del Ayuntamiento.

Cantidades pactadas

Sí admitieron los tres ediles la petición del abono de determinadas cantidades, «pero este hecho no condicionaba la continuidad del mismo [en alusión de Xosé Lois García Carballido] ni la propia estabilidad o tranquilidad del cargo». Y esgrimieron: «Respondía simplemente al compromiso formal del alcalde, realizado al comienzo del mandato, de abonarles a estos tres concejales determinadas cantidades en concepto de asistencias, compromiso que no fue cumplido por García Carballido y que en esa reunión [24 de mayo], más de un año después, se encargaron de recordarle». Y por último, instan al regidor a que publique la grabación «de forma completa y sin edición de los vídeos».