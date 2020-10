Premio para as Festiletras: «Permítannos seguir soñando»

0

La Voz de Galicia P. b. m.

carballo / la voz 23/10/2020 23:11 h

A granxa O Castiñeiro, en Ordes, acolleu un sinxelo acto no que, ao fío do recente Día Internacional da Muller Rural, Deputación e Fademur recoñeceron o traballo de mulleres rurais en distintos eidos. «Debido ás restricións non puidemos levar a cabo o encontro multitudinario no que se xuntaban centos de mulleres do rural da provincia para elevar a súa voz e as súas reivindicacións, pero para nós é un compromiso ineludible e cremos que este tipo de accións son necesarias para facer visible o papel decisivo das mulleres no desenvolvemento social e económico do rural galego», expresou o presidente da Deputación, Valentín González.

Un dos galardóns foi para as Festiletras: «Permítannos seguir soñando cada primavera cunha nova edición da Festa das Letras», dixo Julia Bermúdez, en representación da aldea do Couto (Ponteceso) á hora de recoller o recoñecemento. Mostrou agarimo aos presentes, ao resto de galardoadas e expresou o agradecemento compartido por todos os compañeiros. «Estes actos sinxelos son os máis bonitos», comentaba Bermúdez horas despois.

Como González, tamén Rosa Arcos, presidenta de Fademur, incidiu en que estes recoñecementos contribúen a facer visible ante a sociedade o traballo da muller rural. José Luis Martínez, alcalde de Ordes, e Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, estiveron asemade presentes. Ademais das Festiletras, foron premiadas Iria García (taller Vacatola), María Luz Gómez (granxa O Castiñeiro) e a xornalista de La Voz María Cedrón.