El alcalde de Ponteceso renuncia a su sueldo y solicita su reingreso en el IES Eduardo Pondal

La Voz de Galicia Xosé Lois García Carballido

28/07/2020 20:23 h

En relación co voto favorable a unha moción de Apin, grupo da oposición de Ponteceso, para baixarme o soldo, os concelleiros e concelleiras do Goberno que votaron a favor son os que teñen que explicar os motivos.

No día de hoxe solicitei o meu reingreso ao instituto de Ponteceso, renunciando ao soldo municipal. Estiven 9 anos na política local sen cobrar do Concello, tres deles de alcalde. Mentras, Pose Verdes cobraba un soldo de tenente de alcalde, que empalmou logo coa súa xubilación. Miña muller mais eu somos profesores de inglés no instituto local, por oposición, e afortunadamente non necesitamos os ingresos do Concello.

Estes 9 anos de compromiso absoluto cos veciños e veciñas de Ponteceso tiveron como recompensa unha maioría. O pobo deulle ao PSOE unha vitoria incontestable, gañando en todas as mesas electorais. No último tramo do mandato, o Concello colleu un grande impulso con melloras en infraestruturas, deportes, cultura e turismo.

O emprego foi sempre a prioridade Ter un alcalde con adicación ao Concello favoreceu as xestións para conseguir facer realidade subvencións e obras por millóns de euros. Quitarme o soldo non prexudica ó alcalde, senón ao Concello.

Quero dar as grazas a toda a xente que nos apoiou. Anúnciolles que seguimos a traballar por eles, por todas e todos. Sobre todo agradezo aos que se están manifestando publicamente a favor deste proxecto. Os e as que teñan un proxecto diferente, que o expoñan, que nomeen un líder e que busquen o apoio da xente.

Vou seguir como alcalde aínda que estarei de profesor para dar sustento aos meus fillos. As iniciativas que sexan para mellorar o Concello van contar co meu respaldo, e espero tamén contar co respaldo de toda a corporación, para facer do noso Concello un modelo de benestar e desenvolvemento.