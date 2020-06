Una ciclista salva la vida gracias al casco

0

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 21/06/2020 11:31 h

Una ciclista, natural de Ponteceso, salvó la vida gracias al casco. El accidente de tráfico ocurrió sobre las nueve y media de la mañana de este domingo. La deportista salía del casco urbano pontecesán, en compañía de su pareja. Al llegar a la avenida do Anllóns, ambos fueron rebasados por un vehículo, cuyo ocupante se incorporó inmediatamente a la derecha para, casi al instante, frenar con la intención su ir a un local próximo.

A la deportista no le dio tiempo a frenar y se empotró contra la parte posterior del turismo. A la pareja no le sucedió nada, pero ella cayó sobre el asfalto, golpeando la cabeza contra el pavimento. Por suerte, llevaba el casco puesto y eso le permitió salvar, en gran medida, la vida. De hecho, el caso quedó completamente destrozado a la altura de la nuca.

Rápidamente fueron movilizados el 061 y el personal del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), este último con base en el polígono empresarial de Tella. Al llegar al lugar del siniestro, el GES situó el camión justo detrás de la mujer accidentada para evitar un posible atropello, toda vez que la mujer quedó tendida en medio de la calzada. Los equipos de emergencias señalizaron el entorno y atendieron a la mujer. También acudió al lugar el alcalde, Lois García Carballido,

El regidor mostró públicamente su malestar por la tardanza en la llegada de los sanitarios a la avenida do Anllóns: «A ambulancia tardou en chegar trinta minutos e emerxencias sanitarias non mobilizou ao médico do PAC, pese a estar a douscentos metros do lugar do accidente».

Al mandatario pontecesán le llamó sobre todo el estado en el que quedó el casco: «Quedou moi danado á altura da caluga. Se non o levara podíamos falar de morte ou lesión grave». Y añadió: «O accidente pasou a cincuenta metros da casa dos ciclistas. Non hai traxecto curto, sempre hai que levar casco. Desexo á nosa veciña unha pronta recuperación e pido atención aos automobilistas: peóns e ciclistas son a parte delicada e debemos sempre ser coidadosos».

La mujer, consciente pero muy dolorida por el fuerte golpe, fue trasladada a un centro hospitalario de A Coruña para ser atendida de sus lesiones.