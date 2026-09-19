Sale de prisión un tercer detenido por la descarga en agosto de 1.470 kilos de cocaína en Muxía

La amplia operación llevada a cabo en la madrugada del 10 de agosto en la playa de Arnela, Muxía, se saldó con 23 detenidos y el decomiso de 1.470 kilos de cocaína. Guardia Civil

Un tercer detenido en la madrugada del 10 de agosto en la playa de Arnela, Muxía, cuando participaba en una descarga de cocaína también se encuentra en libertad provisional después de permanecer en la cárcel de Teixeiro en torno a las cinco semanas. Esta persona, junto a otras dos que ya gozan de libertad provisional a la espera de juicio, fue también arrestada en el propio arenal cuando participaba en el transporte de 49 fardos (1.470 kilos) de cocaína desde una narcolancha hacia los todoterreno situados en las inmediaciones del arenal. Esta operación policial llevada a cabo en Muxía, Camariñas, A Coruña y su área metropolitana se saldó finalmente con 23 arrestados.

Por otra parte, la defensa de dos de las tres personas que quedaron en libertad provisional esta semana rechazó de forma categórica la versión de que habrían colaborado, supuestamente, con la Justicia y las fuerzas de seguridad a cambio de salir de prisión. Según esta versión, lo que se hizo en estos dos casos en concreto fue presentar «un recurso de apelación directamente ante la Audiencia Nacional». En el escrito, la defensa alegó tres motivos para la adopción de esta medida: «No existe riesgo de fuga, no existe posibilidad de reiteración delictiva y no existe riesgo de destrucción de pruebas». La medida de ingreso en prisión provisional se consideró «desproporcionada», cuando existen otros mecanismos legales y otras medidas cautelares igual de eficaces desde el punto de vista jurídico. En estos dos casos a los dos investigados se les retiró el pasaporte, se les ha prohibido salir del territorio nacional mientras prosiga la causa y ambos tendrán que ir a firmar al juzgado cada quince días.

Mientras, otras catorce personas permanecen en la cárcel de Teixeiro a la espera de ver si prosperan los recursos presentados por las defensas. Precisamente este próximo miércoles, día 23, está prevista una reunión en Madrid entre abogados de la defensa y Fiscalía. Encima de la mesa, la propuesta de los letrados para que los ahora investigados queden en libertad provisional a la espera de juicio. Las defensas alegan dos motivos: que la mayoría de los sospechosos carecen de antecedentes policiales y, en segundo lugar, que los ahora investigados realizaban labores meramente de transporte, sin pertenecer ninguno de ellos al denominado núcleo duro de la organización criminal desmantelada en Muxía. Las penas de prisión por ejercer de «braceros» oscilarían entre los dos y los tres años de cárcel.