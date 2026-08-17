La cocaína de Muxía pertenece a una misma partida intervenida en Huelva

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

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Dos pasamontañas, abandonados en la playa de Arnela esta semana
Dos pasamontañas, abandonados en la playa de Arnela esta semana Basilio Bello

Fue un cargamento de unos 4.000 kilos, de los que 800 se aprehendieron en el litoral de Punta Umbría, y otros 1.617 en la playa muxiana de Arnela

17 ago 2026 . Actualizado a las 23:31 h.

Los 1.617 kilos de cocaína interceptados por la Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la madrugada del pasado día 10 en la playa de Arnela, en Muxía, pertenecen a un

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