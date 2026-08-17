La cocaína de Muxía pertenece a una misma partida intervenida en Huelva
CARBALLO / LA VOZ
MUXÍA · Exclusivo suscriptores
Fue un cargamento de unos 4.000 kilos, de los que 800 se aprehendieron en el litoral de Punta Umbría, y otros 1.617 en la playa muxiana de Arnela17 ago 2026 . Actualizado a las 23:31 h.
Los 1.617 kilos de cocaína interceptados por la Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la madrugada del pasado día 10 en la playa de Arnela, en Muxía, pertenecen a un