La cocaína de Muxía pertenece a una misma partida intervenida en Huelva

Dos pasamontañas, abandonados en la playa de Arnela esta semana Basilio Bello

Los 1.617 kilos de cocaína interceptados por la Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera en la madrugada del pasado día 10 en la playa de Arnela, en Muxía, pertenecen a un