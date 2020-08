Rescatan desorientados a dos ancianos, uno de ellos con posible fractura de cadera, en una casa de Muxía

0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 09/08/2020 14:09 h

La Policía Local de Muxía rescató sobre las nueve de la mañana de este domingo a dos hermanos, que permanecieron durante varias horas desorientados y semiinconscientes en una vivienda situada en Muxía.

La voz de alerta la dieron unos vecinos de Quintáns, en la parroquia de San Martiño de Ozón. Observaron que una luz del inmueble, situado a la altura del número 262, llevaba encendida desde la tarde-noche del sábado. Rápidamente se acercó al lugar una patrulla de la Policía Local. Un agente salió del vehículo y comenzó a gritar hacia el interior de la vivienda unifamiliar. Desde dentro se escuchó la voz débil de una mujer: «Estou no chan e non me podo levantar». El uniformado rompió el cristal de una ventana de una de las dos cocinas que tiene la casa. Ya dentro vio a una mujer de 89 años. Estaba en la cocina tirada en el suelo. Sufría una posible rotura de cadera y estaba semiinconsciente. Mientras que unos vecinos de Quintáns se hicieron cargo de la mujer hasta que llegaron los sanitarios del 061, el policía y otro vecino revisaron el resto de la casa. En una habituación del primer piso localizaron a un hermano de 86 años. Estaba sentado en un sofá semidesnudo y completamente desorientado. Por suerte, ambos se encuentran bien de salud. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital Virxe de Xunqueira de Cee.