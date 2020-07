El alcalde de Muxía al PP: «Sede valentes e presentade unha moción»

0

La Voz de Galicia Caterina Devesa

31/07/2020 19:03 h

La polémica continúa en Muxía, en donde una posible moción de censura sigue en el aire. Así quedó plasmado este viernes durante el pleno extraordinario celebrado para aprobar los cambios en los presupuestos, tras salir adelante la alegación presentadas por el PP la pasada sesión, y que contó con el apoyo de los cuatro exconcejales socialistas: Irma García, Manuel Caramés, Mónica Vilela y Tania Romero.

Cruce de acusaciones

El regidor, Iago Toba, comenzó su intervención acusando a la portavoz popular, Sandra Vilela, y a sus excompañeros, de tratar de dañar su imagen «cun pacto para paralizar os orzamentos municipais e que deixan aos veciños con 50.000 euros menos». Del mismo modo, Toba hizo hincapié en que las alegaciones de los populares estaban mal presentadas, por lo que tachó su actitud de «irresponsable». Un punto en el que Vilela repitió su argumento del anterior pleno. «Pensábamos que esas modificacións poderíanse presentar máis adiante. Vostede está obsesionado con que hai unha trama en contra súa e non é certo. Non temos ningún pacto con ninguén e estamos abertos a dialogar con todos. Se lle parece responsable insinuar unha posible corrupción no anterior goberno... por que non o denuncia? Non imos entrar no espectáculo que vostede fai», dijo Sandra Vilela.

Lejos de calmar las aguas, la réplica del alcalde subió más la tensión: «O show fano vostedes cos exconcelleiros socialistas, que, por certo, hoxe non dan a cara», espetó Toba, ante la ausencia de Irma García, Manuel Caramés y Tania Romero. Tampoco acudió a la sesión extraordinaria el representante nacionalista, Carlos Fernández, pero la que sí lo hizo fue Mónica Vilela, cesada por el mandatario de la primera tenencia de alcaldía y del de edila de Cultura e Educación, cargos que desde ahora ocupa Olalla Benlloch, junto al de Igualdade e Xuventude. Por su parte, el alcalde asumirá la cartera de Servizos Sociais, Emprego, Turismo e Medio Ambiente y Javier Romar se encargará de Obras, Parroquias e Medio Rural.

«Se consideran que este goberno non está a altura sede valentes e facede unha moción de censura», retó Toba a los populares. Sobre las palabras de la portavoz del PP, de posibles presiones de lobbies empresariales durante el anterior mandato, el regidor aclaró que él nunca hizo alusión a posibles ilegalidades «dun goberno do que eu formaba parte. Só comentei o sentir do pobo e hai que preguntarse que pacto oculto hai para que catro exconcelleiros socialistas pasen de votar a favor dos orzamentos, a agora apoiar as alegacións do PP e pasar a ser non adscritos».

De acuerdo con Toba, la maniobra se realizó con la intención de quitarle la alcaldía. «A idea era facerme unha moción de censura, pero agora saben que a presión social é forte porque teño o apoio dos veciños e non se atreven». Una versión que niega la popular Sandra Vilela: «Eu dixen sempre o mesmo. Estamos abertos a falar con todos os grupos. Se este goberno cambia de actitude e está disposto a falar non vai ter problema, pero se as necesidades de Muxía non están atendidas e se nos plantea unha moción de censura, dende logo o PP estará aberto a escoitala».