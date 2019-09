El actor Toño Casais, evacuado en helicóptero tras una caída en Muxía

0

La Voz de Galicia J. V. lado

Cee 07/09/2019 21:00 h

El actor, director, guionista y profesor de teatro Toño Casais (Cee, 1976) tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero al CHUAC de A Coruña, después de sufrir una grave caída en la tarde de este sábado desde una escalera en Muxía, donde participaba en el montaje del escenario para interpretar con Talía Vida de Cans, junto a Artur Trillo y Dani Trillo. «Chamoume Artur que avisase urxentemente a unha ambulancia que caera Toño dunha escaleira e a cousa non pintaba ben. Fun para alí correndo, chegou Protección Civil, e a médica da ambulancia valorou que era mellor trasladalo en helicóptero. Sangraba por un lado e inmovilizáronlle o pescozo, que lle doía moito porque caeu coa cabeza contra o escenario do salón de actos, pero falaba e recoñecía á xente», explica la concejala de Cultura de Muxía, Mónica Vilela, que acordó suspender también la obra de mañana, Non lle busques tres pés ao alcalde, de la escuela municipal que dirige Artur Trillo.

Casais tiene una larga trayectoria teatral y audiovisual, tanto en cine como en ficciones televisivas. Incluso fue elegido en el 2012 presidente de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG). Entre otras muchas nominaciones, fue galardonado por dos veces con el premio María Casares, como mejor actor secundario por O Encoro y como mejor actor protagonista por Palabras Encadenadas. Entre sus últimas obras, casi todas con la compañía Talía, de la que es una pieza fundamental, destacan Servidor de dous amos, Ubú Rei, Foucellas, Demolición o Pelos na lingua. Sin embargo, para el gran público, su personaje más reconocible probablemente sea Roque, de Serramoura, la serie de Voz Audiovisual para la TVG, aunque también participó en Pazo de Familia, Fariña, Libro de Familia, Urxencia Cero y una larga lista de series de televisión, además de cortometrajes y películas.

En la Costa da Morte es además una persona muy conocida y querida, porque ha contribuido, junto a Artur Trillo y otros compañeros, a una importante revitalización del teatro aficionado, a través de diversas escuelas municipales como la de Cee, la de Vimianzo o la de la propia Muxía, entre otras.