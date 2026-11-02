El verde empieza a sustituir al azul turquesa en el monte Neme

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

MALPICA DE BERGANTIÑOS · Exclusivo suscriptores

Imagen tomada este viernes del entorno que albergó en su día una gran balsa de lodos, que reventó durante la noche del 10 de febrero del 2014.
Imagen tomada este viernes del entorno que albergó en su día una gran balsa de lodos, que reventó durante la noche del 10 de febrero del 2014. ANA GARCÍA

La Dirección Xeral de Enerxía e Minas da por finalizadas y certificadas las obras de restauración del antiguo complejo minero situado entre Carballo y Malpica

02 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pese a la alerta por sequía más prolongada en la Costa da Morte desde el 2017, el color verde empieza a hacerse un hueco en lo que fue el antiguo complejo minero y cantera del

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