El verde empieza a sustituir al azul turquesa en el monte Neme
CARBALLO / LA VOZ
MALPICA DE BERGANTIÑOS · Exclusivo suscriptores
La Dirección Xeral de Enerxía e Minas da por finalizadas y certificadas las obras de restauración del antiguo complejo minero situado entre Carballo y Malpica02 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pese a la alerta por sequía más prolongada en la Costa da Morte desde el 2017, el color verde empieza a hacerse un hueco en lo que fue el antiguo complejo minero y cantera del