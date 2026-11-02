El verde empieza a sustituir al azul turquesa en el monte Neme

Imagen tomada este viernes del entorno que albergó en su día una gran balsa de lodos, que reventó durante la noche del 10 de febrero del 2014. ANA GARCÍA

Pese a la alerta por sequía más prolongada en la Costa da Morte desde el 2017, el color verde empieza a hacerse un hueco en lo que fue el antiguo complejo minero y cantera del