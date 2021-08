Presentada la moción de censura en Malpica

Alfredo Cañizo y Eduardo Parga ANA GARCIA

En la mañana de este jueves se presentó la moción de censura en el Concello de Malpica por los seis concejales del PP y el edil no adscrito, Alfredo Cañizo. Así lo confirmó el candidato popular a la alcaldía, Eduardo Parga, quien no quiso hacer más declaraciones al respecto. Se abre así un plazo de diez días hábiles para convocar el pleno extraordinario que, si todo marcha según lo previsto, será el viernes 3 de septiembre.

El pacto entre PP (con 6 ediles de los 13 de la corporación) y Cañizo fructificó, de esta manera, en apenas ocho días; suman mayoría absoluta. Fue el miércoles de la pasada semana por la tarde cuando el que exfundador de AIM y candidato por Ciudadanos presentó la renuncia irrevocable a sus cargos (las áreas de Seguridade Cidadá, Tráfico, Medio Rural, Mar, Turismo y Servizos.), pero no al acta de edil. El pasado fin de semana se iniciaron las conversaciones para formar un gobierno alternativo.

De esta manera, salvo sorpresa, el alcalde socialista Walter Pardo (que cuenta con 4 concejales) y el BNG (con otros dos) tienen los días contados al frente del Concello malpicán. La moción se da a mitad del mandato.

Reacciones

El PSOE provincial fue el primero en manifestarse luego de conocerse la presentación oficial de la censura en el Registro. Destacó los «dous anos de progreso para Malpica» del gobierno municipal de Walter Pardo y afirma que la moción responde solo a «ambicións e intereses persoais».

La dirección socialista en la provincia de A Coruña denuncia la «incoherencia» y el «oportunismo político» de un PP que «nestes dous anos só se dedicou a obstaculizar e criticar a xestión do goberno local sen ofrecer nin unha proposta en positivo para o pobo».

Resaltan, además, que buena parte de las críticas de los populares se centraron en la acción desenvuelta por el gobierno municipal en materia de Servizos, Seguridade Cidadá, Medio Rural e Turismo, responsabilidade de Alfredo Cañizo, «ao que os conservadores pretenden agora manter ao frente destas áreas e premiar cunha tenencia de alcaldía que o concelleiro independente estableceu como requisito indispensable para apoiar a moción de censura, o que demostra que PP e Cañizo comparten un único obxectivo: acceder ao poder a calquera prezo».

La agrupación provincial que lidera Valentín González Formoso insiste en el importante trabajo desenvuelto por el gobierno de Pardo en los dos últimos años, «dando un novo pulo ás infraestruturas do muncipio, ao polígono industrial ou ao Forno do Forte de Buño e apoiando ao sector turístico e pesqueiro». Desde el PSOE de A Coruña salientan, además, que apostó por un entendimiento entre administraciones que fue «clave» para desbloquear proyectos fundamentales para Malpica que «levaban anos no caixón, como o novo convenio coa Xunta para o Centro de Día».

«O PSOE provincial e local seguirán traballando conxuntamente para mellorar o pobo de Malpica, poñendo os intereses da cidadanía por enriba de calquera interés persoal ou partidista», concluyen.