«No tengo nada en contra de Castelao, pero se desvirtuaría el motivo del homenaje»

A la izquierda, el mural original, a la derecha, ya con el lobo sustituyendo a Castelao ana garcia

El mural de Yoseba MP sigue alentando debates en Malpica y, sobre todo, en las redes sociales. Sobre el arte, sobre la guerra civil, sobre la propiedad y lo que se puede hacer con ella... entre otras muchas cosas. En el origen de esta obra está la donación al Concello de dos monumentos por parte del empresario malpicán Eliseo Villar. Explica que una de esas dos donaciones (la otra es una figura que evocará en el puerto a las carrexadoras) es una hélice y la estructura de un barco con las que se pretendía homenajear, de un lado, a los refugiados políticos y de guerra que tuvieron que escaparse de Malpica a Francia en el 38 y, de otro, a las gentes del mar de la localidad, que con su esfuerzo crearon un puerto pujante. Algunos de los primeros, caso de Bernardino Garrido, después de muchas vicisitudes, llegaron a crear todo un imperio industrial en Perú, originando una fuerte inmigración desde Malpica y derivando en un crecimiento económico para el municipio natal. Eliseo está convencido de que todo ello merece un monumento, y el lugar elegido fue el mirador en O Caldeirón.

Antes de su instalación, vio preciso embellecer la pared del edificio allí situado, algo que la alcaldía consideró correcto y, de ahí, el encargo a Yoseba, que ya tiene un buen puñado de obras repartidas por la Costa da Morte. Vive en el inmueble, entre otros, el armador del Novo Castelao, y esta embarcación, con caricaturas del galleguista por sus costados, fue la que tomó como inspiración el artista, algo que Villar ve bien: «Es un barco de Malpica y representa el trabajo de las gentes del mar de Malpica». No obstante, la inclusión de la figura de Castelao en el mural, a su juicio, «va a desvirtuar, a sacarle protagonismo de alguna manera a los homenajeados en este caso, que eran los refugiados de guerra y las gentes de Malpica». «No tengo nada en contra del barco ni de Castelao, merece las honras de los gallegos, pero ese lugar, elegido para este monumento, no me parecía el sitio», indica, sin afán de «menosprecio» a unos u otros. A su juicio, debería ser un espacio sin símbolos ni identificaciones de uno u otro propietario: «Convertiría el mural en publicidad de empresa». Se entendería, cree, como tributo al escritor o al barco, y lo que se pretendía era algo impersonal, colectivo, de ahí que se acordase, en una reunión, el cambio.

Yoseba MP, el pasado 2 de agosto, delante de su obra, aún luciendo a Castelao BASILIO BELLO

Niega el empresario que dijese, como se publicó, que retiraría su donación si no se borraba a Castelao e indica que lo que dijo fue que, de no eliminarse, el lugar para el monumento planteado debería ser otro. Villar lamenta toda la polémica surgida e incide en que la idea no era hacer un homenaje a ningún vecino o propiedad en concreto, aunque consiera que la familia del Novo Castelao debería valorar como algo muy positivo que se eligiese el diseño de su barco como emblema de un oficio y del trabajo de un pueblo.

Por su parte, el BNG malpicán, socio de gobierno con el grupo socialista que encabeza Walter Pardo, lamentó la decisión «tomada unilateralmente polo PSOE». Lamentan que el regidor cediese «ás presións particulares» y aceptase lo que ven como «ataque á figura dun símbolo de Galiza» y «censura artística».