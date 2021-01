El alcalde de Malpica se va de la iglesia tras sacarlo el cura de la presidencia

0

La Voz de Galicia redacción

carballo / La voz 11/01/2021 05:00 h

El alcalde de Malpica, el socialista Walter Pardo, abandonó la iglesia parroquial este domingo justo antes de que empezase la misa en honor de san Xulián, el patrón de la localidad, fiesta que históricamente organizan los vecinos del lugar de Seaia. Y lo hizo tras pedirle el párroco, Aquilino Fernández, que se fuese del asiento que ocupaba junto al altar, donde suelen ponerse las autoridades en días señalados. Volvió a entrar a los pocos minutos, desde el atrio, para decir unas palabras, y justo después lo acompañaron los demás concejales: los otros dos del gobierno y dos de la oposición, del PP. El oficio religioso comenzó a continuación.

El regidor declinó hacer comentarios al respecto, ni sobre los hechos ni sobre el párroco, aunque los hechos trascendieron porque todos los asistentes a la celebración fueron testigos.

El sacerdote sí habló. Asegura que «no pasó nada». Y añadió: «Yo no eché a nadie de la iglesia. Nunca lo hago, salvo que se quebrante el orden, y en este caso no se quebrantó». Pero reconoce que sí le pidió al alcalde que dejase el lugar que ocupaba. «A partir de ahí, no sé si siguió en la iglesia o se fue», asegura.

Justifica que le pidió que dejara ese lugar «de presidencia de la iglesia», porque no lo invitó a estar allí. «Y si alguien lo hizo, a mí no me lo comunicaron» añade. Generalmente, es la comisión de San Xulián la que llama a los representantes políticos, al menos así ha ocurrido en algunas ocasiones.

Desencuentros

El problema de fondo son los desencuentros existentes entre ambos, sobre todo las críticas que el sacerdote ha lanzado en varias ocasiones al alcalde. «No colabora nada, cero —dice el cura sobre Pardo—, así que alguien así no puede presidir una misa». Señala que el regidor ha tergiversado palabras del párroco sobre hechos que tuvieron cierta polémica en su momento. En junio no se celebró la romería de Santo Hadrián, en plena pandemia, por la falta de permiso municipal, tras un duro pulso entre ambas partes. Antes, el cura no había podido colocar un cruceiro en el acceso al cementerio también por falta de permiso el Concello, basada en informes técnicos.

Fernández asegura que le ha enviado decenas de escritos al Concello y que no le responde a ninguno. Lamenta que no ha podido hablar nunca con él en el año y medio que lleva de regidor, al contrario que en otros concellos de la zona, donde las relaciones entre los gobiernos locales y la Iglesia son muy buenas. Ya también le critica que no le haya concedido una plaza de aparcamiento reservada, en atención a sus problemas de movilidad. «Tengo dos prótesis en las rodillas», justifica este veterano sacerdote.