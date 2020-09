El Concello de Malpica confirma ocho positivos en el municipio

0

La Voz de Galicia

01/09/2020

Malpica se suma a los municipios de la Costa da Morte afectados por coronavirus en la que está siendo la segunda oleada de la pandemia. El Concello de Malpica confirmó este martes ocho positivos en la localidad.

Según explicó el edil de Seguridade, Alfredo Cañizo, se trata de varias familias, «unhas dúas ou tres», con varios casos. En una de ellas, hay un pequeño brote al haber tres positivos, y es que, según comentó el concejal, que no quiso especificar las parroquias a las que pertenecen por respeto, no existe relación alguna entre las familias afectadas.

En todo caso, Cañizo aseguró que todos están «medianamente ben», con síntomas leves e, incluso, algunos son asintomáticos. Por este motivo, se están recuperando en sus casas.

Según comentó el edil, varias personas que han estado en contacto directo con estas familias y que ya han realizado la prueba PCR han dado negativo.

Desde el Concello les brindan toda la ayuda que necesiten, «xa sexa para facer a compra, ir á farmacia ou proporcionarlles máscaras se fose necesario, entre outras cuestións». Asimismo, anuncian que en los próximos días procederán a una desinfección del pueblo como ya hicieron cuando hubo el confinamiento. Lanzan un mensaje tranquilizador, pero insisten en que «a xente siga cumprindo as normas de distancia, máscara e desinfección das mans».

Por otra parte, Alfredo aseguró que el Concello no recibió información alguna por parte del Sergas, sino por otras fuentes «fidedignas que un ten», algo con lo que no está de acuerdo: «Deberíannos de dar aínda que sexa tan só o número de afectados no noso municipio, non só para estar á alerta, senón para poder axudar aos afectados. Isto pode ser causa de relaxamento e prexudicial para un pobo».