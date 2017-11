Rescatan a una perra que se quedó atrapada durante dos días en una madriguera en Malpica

Juanjo no se rindió y consiguió recuperar a Malú con la ayuda de Protección Civil y una pala de Construcciones Malpica

carballo / la voz 04/11/2017 05:00 h

Malú tiene 3 años y es una petit basset griffón vendeen. Ayer fue rescatada de una intrincada madriguera del monte San Adrián de Malpica, donde cayó el miércoles por la mañana mientras cazaba en compañía de su dueño, el coruñés Juanjo Álvarez. Para sacarla de ahí hubo que recurrir a una pala de Construcciones Malpica y a la extraordinaria pericia del palista, Baute, que con mucho cuidado fue apartando la tierra hasta que la perra asomó la cabeza.

Para Juanjo Álvarez sus canes son muy importantes. Cuando la pequeña basset no volvió con sus tres compañeros caninos, el coruñés esperó y después la buscó. Por los débiles ladridos del animal supo que estaba bajo tierra y llamó a Protección Civil. Acudieron voluntarios, policía y el concejal Miguel Fernández, que recurrió al experimentado palista. Removieron 50 metros cuadrados en busca del animal, pero no lo encontraron, a pesar de que trabajaron durante horas bajo la lluvia. Juanjo no estaba dispuesto a dejarla allí y ayer por la mañana regresó. Cuando la llamó, el ladrido de respuesta le indicó que estaba más cerca, volvió a llamar a Protección Civil y la operación se reanudó. «Nunca vi tanta implicación como en Malpica», dijo Juanjo. Al final incluso hubo emoción.