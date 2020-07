La nueva obligación hizo que la gente se echara a las calles con mascarilla, aunque con excepciones

0

La Voz de Galicia melissa rodriguez

Carballo / La Voz 19/07/2020 21:58 h

A las doce de la noche de este sábado entró en vigor la nueva norma de la Xunta que obliga a usar la mascarilla para casi todo. Por este motivo, y quizás por el temor a las multas de cien euros que conlleva su incumplimiento, fueron muchos los que se echaron a las calles provistos de protecciones faciales. La imagen resultó sorprendente, pues nunca hasta el momento se vieran tantos rostros cubiertos en la zona, salvo en encuentros puntuales.

Este domingo por la mañana sucedió más de lo mismo. Pese a que el día amaneció cubierto y se mantuvo en ese mismo estado a lo largo de la jornada, fueron muchas las familias que no quisieron desaprovechar el domingo en las playas de la Costa da Morte. No obstante, como novedad, pues hasta el momento era algo que no sucedía, acudieron con la máscara puesta y la mantuvieron para pasear, algo que ahora es obligatorio.

En general, la gente cumplió. Así lo confirmaron también agentes de la Policía Local de Carballo, Malpica y Laxe. «Está sendo un día sen novidades. O 90% da xente estase comportando. Incrementamos a vixilancia, sobre todo, pola zona do centro», decían desde el puesto carballés.

En la localidad malpicana hicieron una pequeña campaña para tratar de concienciar: «Avisamos á xente que non a levaba e repartimos máscaras. Había algún despistado, pero en xeral ben. Notouse o cambio de onte para hoxe», explicaban desde el puesto malpicán. En Laxe, también avisaron a varias personas que no se habían enterado de la norma, o eso manifestaron al ser preguntados por no llevar mascarilla, pero en general, también la mayoría de la gente cumplió, explicó un policía. En ninguno de los tres municipios los agentes pusieron multas a los infractores.

No obstante, se confirma que sigue habiendo personas que no están concienciadas con la gravedad del coronavirus, pues en cada playa, calle, bar u otros espacios al aire libre o cerrados de uso público se observan individuos desprovistos de protección. Algunos casos se vieron este domingo en la playa carballesa de Razo, en la hostelería de Caión con motivo de la celebración del Carmen o en el ocio nocturno malpicán. En general, donde más está costando es en la estancia en los bares, aunque el incremento en el uso de la mascarilla sea palpable.