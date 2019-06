Parto en la autopista: «O noso neno naceu na peaxe»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Toni Longueira

Carballo / La Voz 07/06/2019 05:00 h

José Luis Arias Vázquez tiene 36 años. Su esposa, Manola Mira Santos, 37. Ambos, con experiencia en esto de los partos porque ya tienen dos hijos: Ánxel, de 6 años, y André, de dos y medio. Pero esta pareja de Laxe sufrió una verdadera odisea, con final feliz.

Todo comenzó en la noche del martes: «O luns visitaramos ao médico e xa nos advertira de que estiveramos atentos que en calquera momento a muller poríase de parto», explicó José Luis, patrón del pesquero San Manuel. Dicho y hecho. Poco antes de la medianoche del martes, «Manola empezou a ter contraccións e decidimos marchar para o Materno. Xa tiñamos todo preparado de antemán. Collemos a bolsa e subimos ao coche».

Todo iba bien hasta llegar a la autopista AG-55: «Ao chegar a autoestrada, á altura de Carballo, a muller rompeu augas. Pregunteille se paraba e contestoume que seguira, que entre que viña a ambulancia xa estabamos na Coruña. En todo caso avisei ao 112 do que pasaba». Pero Adrán, que es como se llama el pequeño, no estaba para muchos viajes. Quería conocer mundo aunque fuera de noche: «Poucos minutos despois de romper augas a muller dime que está de parto. Estabamos por Paiosaco, preto da peaxe de Arteixo», apunta el padre, quien no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Y añadió: «Pregunteille se paraba para axudala e díxome que non, que seguira». El Mazda 6 iba a toda la velocidad, pero ya era tarde. Adrán no estaba para más esperas: «O neno naceu antes de chegar á peaxe. Foi un visto e non visto. Cando me decatei xa nacera o bebé. Cando o escoitei chorar, púxenme moi nervioso».

Al llegar al hospital los esperaban celadores y sanitarios, alertados por el 112: «Tan pronto parei o coche un médico cortou o cordón e levaron ao neno e á muller». Ahora, los tres, con el resto de la familia, disfrutan del recién llegado, que pesó al nacer 3 kilos y midió 51 centímetros. Adrán y su madre se encuentran perfectamente.