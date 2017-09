Hallan sana y salva a la peregrina que buscaban en Fisterra

0

Carballo / La Voz 01/09/2017 18:49 h

La peregrina que durante toda la tarde han estado buscando Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil en los alrededores de la Praia do Rostro, en Fisterra, ha sido hallada sana y salva en Lires (Cee). Ella misma había dado la voz de alarma al encontrarse desorientada mientras seguía el Camiño dos Faros en dirección a Muxía desde Fisterra, pero finalmente supo encontrarse y se encaminó hacia Lires. No obstante, según se pudo conocer, no comunicó a los servicios de emergencias su llegada, por lo que el amplio dispositivo siguió adelante, hasta ahora que ha sido localizada.