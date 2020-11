Una vecina de O Ézaro: «A organización de esta Vuelta foi a mellor ata agora»

0

La Voz de Galicia

Carballo / La Voz 04/11/2020 20:52 h

María Luísa Rodríguez lleva 76 primaveras asentada en O Ézaro y, como consecuencia, tres etapas de La Vuelta por Dumbría en sus recuerdos. Este martes sumó una más. Las ganas por ver la vida que esta prueba deportiva deja en la localidad pudieron más que el miedo al covid. Y no solo eso. Para esta vecina, la marcha de este año fue la mejor de todas pese a las circunstancias sanitarias: «A organización foi estupenda con isto do coronavirus, e o formato da crontrarreloxo ata me gustou máis que cando veñen en pelotón», comentó.

Al igual que el resto de la gente que se echó a las cunetas para contemplar el espectáculo, se vio asombrada y, a la vez agradecida, por el buen tiempo que acompañó a la jornada: «Ninguén dicía que ía estar coma hoxe». Las televisiones pudieron inmortalizar desde los helicópteros la braveza del monte Pindo y la Costa da Morte para mostrársela al mundo entero. «Uf, isto é o que máis promoción fai do lugar. Antes ías a algún sitio e ninguén coñecía O Ézaro», añadió.

En el hotel Mar do Ézaro, que vivió ayer su primera Vuelta, pues abrió en el pasado mes de junio, también se mostraron «muy contentos» con la etapa por el municipio: «No pensábamos abrir debido a las restricciones. Al final lo hicimos y fue mejor de lo esperado. Desde las siete de la mañana no paramos en el bar», expresó la gerente, Alesandra Rodeiro. Vecinos de O Pindo, en Carnota, como Felipe y Nico (padre e hijo), también se acercaron hasta Dumbría y seguían asimismo la retransmisión en directo en el móvil.

Aficionados de nivel, llegados desde diferentes puntos de Galicia

El presidente de la Diputación da Coruña, Valentín González, bajó hasta la AC-550, a su paso por O Ézaro, para contemplar que todo marchaba bien. Lo mismo hizo el exciclista profesional Ezequiel Mosquera, organizador para el Concello del Gran Fondo Ézaro. Pero hubo muchos más aficionados de nivel en la prueba.

Desde Tui llegaron en bici Gustavo Rodríguez, Aida Valiño y otros deportistas de élite. «La Vuelta fue la excusa para venir hasta aquí», expresó Pablo Míguez, que asimismo destacó el buen estado de las carreteras de la zona.

Por otra parte, desde Padrón se acercaron el exciclista profesional José Ángel Vidal y el expresidente de la Federación Galega de Ciclismo Sabino Cortizo. «O Ézaro, dende hai oito anos, é un referente no ciclismo», expresó este último.

Lo cierto es que todos, absolutamente todos, repiten la experiencia año tras años. Este rincón tiene algo especial.