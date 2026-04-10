Amplio despliegue de la Guardia Civil en Coristanco para detener a un acusado de los disparos efectuados a un hombre en Carballo

Antonio Longueira Vidal
Toni Longueira CARBALLO / LA VOZ

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Imagen de archivo del carballés Pedro López Añón, conocido entre las fuerzas de seguridad por Pedrito.
Imagen de archivo del carballés Pedro López Añón, conocido entre las fuerzas de seguridad por Pedrito.

La operación llevada a cabo ayer en una vivienda de O Carrizal fue ordenada por un juzgado de lo Penal de A Coruña. El arrestado es Pedro López Añón, conocido entre las fuerzas de seguridad por Pedrito

11 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Una treintena de agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Seguridad de la Comandancia de A Coruña y del puesto de Carballo tomaron una vivienda a primera hora de la mañana de ayer en

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