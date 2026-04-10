Amplio despliegue de la Guardia Civil en Coristanco para detener a un acusado de los disparos efectuados a un hombre en Carballo
CARBALLO / LA VOZ
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La operación llevada a cabo ayer en una vivienda de O Carrizal fue ordenada por un juzgado de lo Penal de A Coruña. El arrestado es Pedro López Añón, conocido entre las fuerzas de seguridad por Pedrito11 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una treintena de agentes de la Guardia Civil de la Unidad de Seguridad de la Comandancia de A Coruña y del puesto de Carballo tomaron una vivienda a primera hora de la mañana de ayer en