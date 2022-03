«Le pedimos entonces que, por favor, fuera el lunes [día 21] por la mañana, pero el cura también rechazó esta posibilidad. Desconocemos los motivos. Nos dijo literalmente que no le daba la gana. Hablamos de un joven de 23 años. Bastante dolor tenemos ya en la familia para que aún por encima el cura actuase con nosotros como lo hizo. Le faltó humanidad y empatía en un momento tan doloroso y complicado». Al final, los oficios se celebraron a las cuatro de la tarde del lunes día 21, «cuando el párroco quiso», sentenciaron en el entorno familiar.ras despedirse de Álex, algunos familiares decidieron tomar cartas en el asunto contra el sacerdote «para que otras familias no sufran en un futuro la falta de empatía y la nula humanidad de este sacerdote con sus feligreses», manifestaron.

Dicho y hecho. Una tía y la madre del joven fallecido acudieron al mediodía de este lunes a la sede del Arzobispado de Santiago para interponer la correspondiente denuncia contra Juan Sanjurjo Arias. Se reunieron con el vicario por espacio de una hora. «Pedimos que nos cuñaran la denuncia. No nos marchamos de allí hasta que no nos la cuñaron. No queríamos solo buenas palabras, lo queríamos todo por escrito y firmado. Exigimos disculpas públicas por parte del párroco y reclamamos a la Iglesia que tome medidas inmediatas contra este sacerdote para que no vuelva a actuar como lo hizo con nosotros. No queremos que estas actitudes se vuelvan a repetir».